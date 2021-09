Matteo è il nuovo tronista di Uomini e Donne: sapete chi è la sua mamma? Le foto insieme sui social.

Finalmente Uomini e Donne è tornato! Dopo il consueto stop estivo, la trasmissione di Maria De Filippi è di nuovo in onda, con tante sorprese e nuovi protagonisti. Come accaduto negli ultimi anni, trono classico e trono over sono uniti in un’unica super puntata, dove tutti possono interagire con tutti. Tra i nuovi protagonisti dell’edizione c’è anche lui, Matteo Fioravanti, uno dei tronisti del Classico.

24 anni, originario di Roma, Matteo proviene da una famiglia umile, che però ha fatto di tutto per non fargli mancare nulla. Il nuovo tronista è legatissimo alla sua mamma, con cui si mostra spesso anche sui social. Ecco cosa abbiamo trovato dando un’occhiata al suo canale Instagram.

Matteo è il nuovo tronista di Uomini e Donne: eccolo insieme alla sua mamma

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Uno dei nuovi tronisti è Matteo Fioravanti, 24 enne di Roma, non ha nascosto la sua emozione nella prima puntata sul trono. In attesa di scoprire se troverà l’amore nello studio di Canale 5, abbiamo dato un’occhiata ai suoi social. Social che, chiaramente, al momento non può utilizzare, come tutti i tronisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Ma tra le foto postate ci sono tantissimi scatti in compagnia della sua mamma, alla quale è legatissimo: nella didascalia allo scatto che vi stiamo mostrando Matteo si autodefinisce “mammone”. Eccoli insieme:

Eh si, davvero bellissimi! Riuscirà Matteo a trovare l’amore a Uomini e Donne? Le prime anticipazioni parlano già di scontri tra lui e l’altro tronista, Joele: sembra che entrambi siano usciti con la stessa corteggiatrice. Un classico, a Uomini e Donne! Per scoprire tutto quello che accadrà non perdetevi le prossime puntate! Appuntamento dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14 e 45.