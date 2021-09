“Mi impianteranno l’utero”, l’ex Ken Umano vuole diventare madre: se avrà una femmina, le darà il nome della D’Urso

Jessica Alves, l’ex Ken Umano, pronta ad un’altra grande svolta: vuole un figlio, possibilmente una bambina, e chiamarla come la D’Urso.

E’ da anni uno dei personaggi più discussi e controversi a livello mondiale: l’ex Ken Umano, al secolo Rodrigo Alves, ha fatto tanto parlare di sé per gli innumerevoli interventi chirurgici a cui si è sottoposto. Inizialmente, per assomigliare il più possibile al fidanzato di Barbie, tanto da guadagnarsi il soprannome con cui tutti lo abbiamo conosciuto.

All’improvviso, la decisione drastica di cambiare totalmente genere: mediante altre operazioni, da Rodrigo diventa Jessica e spesso lo abbiamo visto raccontare la sua storia ospite nei programmi di Barbara D’Urso.

Ora, però, intervistato da Nuovo Tv, l’ex Ken stupisce ancora tutto il mondo: è pronto infatti a diventare madre facendosi impiantare l’utero per poi poter partorire. Leggiamo le sue parole esatte rilasciate al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

L’ex Ken Umano pronto a rientrare in sala operatoria: chiamerà sua figlia in onore a Barbara D’Urso

Dopo il difficile percorso di transizione da uomo a donna, Jessica ha manifestato il suo desiderio di diventare mamma e crearsi una famiglia: “Mi impianteranno l’utero di una donatrice morta”, ha dichiarato.

Un intervento delicatissimo, della durata di 5 ore, e che gli costerà 50 mila euro, per il quale si sta già sottoponendo ai vari esami in Brasile. A Nuovo Tv ha poi raccontato che desidera una figlia femmina, da poter chiamare Barbara, proprio come la D’Urso.

Ricordiamo infatti che proprio nei salotti della famosissima conduttrice, l’ex Ken Umano ha parlato più volte della sua singolare esperienza.