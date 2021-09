Seppure giovanissima, la bellissima modella è riuscita a conquistare il titolo di Miss Italia nel 2017: dopo 4 anni dal trionfo la ritroviamo proprio così.

Miss Italia è uno dei concorsi di bellezza che, sin dalla sua prima edizione, ha riscosso un successo davvero impressionante. È proprio questo che per tantissime bellezze dello spettacolo italiano può essere considerato un vero e proprio trampolino di lancio. E, sia chiaro, lo può essere stato per le vincitrici, e vi assicuriamo che ne sono davvero tantissime, ma anche per le seconde o, addirittura, terze classificate.

Nel corso di queste lunghissime edizioni di Miss Italia, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissime reginette. E di apprezzare ciascuna di loro per l’incredibile bellezza. Tra queste, non possiamo fare a meno di ricordarci proprio di lei: la vincitrice del 2017. Entrata a far parte del concorso di bellezza nel corso della sua settantottesima edizione, la giovanissima modella ha sbaragliato la concorrenza. Ed è riuscita ad ottenere la fascia di più bella d’Italia. Sono trascorsi, però, esattamente 4 anni dal suo trionfo, ma come la ritroviamo oggi? E, soprattutto, cosa fa? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ha vinto Miss Italia nel 2017, oggi la ritroviamo proprio così: eccola dopo 4 anni

Tra le 81 Miss Italia che si sono alternate sul palco di Salsomaggiore Terme nel corso delle sue edizioni, è davvero impossibile dimenticarci di lei: la vincitrice del 2017. Aveva soltanto 22 anni quando ha preso parte al famosissimo concorso di bellezza ed è riuscita ad aggiudicarsi lo scettro finale. Stiamo parlando proprio di lei: Alice Rachele Arlanch, proveniente dal Trentino Alto Adige.

Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che, dopo la sua vittoria a Miss Italia nel 2017,ha cavalcato l’onda del successo, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, come la ritroviamo? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, fino al 2018, Alice Rachele fosse al timone di un programma tutto suo. Ad oggi, però, non ci è dato sapere altro. Com’è diventata, invece? Guardate un po’ qui:

Insomma, è sempre bellissima! Siete d’accordo con noi?