Ha fatto sognare migliaia di bambini con il suo mondo fiabesco, parliamo de “La Melevisione”: ricordate la bellissima Principessa Odessa, com’è oggi la sua splendida e talentuosa interprete?

Il regno incantato della “Melevisione” ha incantato migliaia di bambini. Li ha fatti sognare con i suoi luoghi fiabeschi, i personaggi originali e simpaticissimi e i profondi insegnamenti camuffati da semplici favole. Chi di noi non ricorda il chiosco di Tonio Cartonio o il bosco in cui di certo si sarebbe trovato Lupo Lucio? Per non parlare di fate, streghe, orchi, folletti e vari. Ognuno di loro ci ha insegnato qualcosa, divertito e tenuti incollati allo schermo. Tra i personaggi preferiti dal giovane pubblico spiccava di certo la bellissima Principessa Odessa: com’è oggi la sua talentuosa e splendida interprete? Andiamo a scoprirlo insieme!

Era la bellissima Principessa Odessa: com’è oggi la splendida Carlotta Jossetti?

La Principessa Odessa era un personaggio tridimensionale e ben delineato. A tratti viziata e capricciosa, ovviamente in attesa del principe azzurro, ma anche generosa, coraggiosa e dolcissima. Nel corso delle puntate assistiamo alla sua crescita e la vediamo imparare a non mettersi sempre al primo posto e ad aiutare gli altri, con grande generosità.

A interpretare il personaggio era la bellissima e talentuosa Carlotta Jossetti. Classe 1972, attrice di televisione, cinema e anche teatro, ha studiato danza e così, agli inizi, si era approcciata al panorama artistico. Talento e bellezza da vendere, è rimasta nel cuore del pubblico per la sua grande bravura e la capacità di tenere incollati allo schermo. Se siete curiosi di vederla oggi, ecco uno scatto che arriva direttamente dal suo profilo Instagram: preparatevi a restare senza parole!

Riuscite a credere ai vostro occhi? Una vera meraviglia! Sembra che per la bellissima Carlotta Jossetti il tempo si sia fermato e gli anni non siano mai trascorsi.