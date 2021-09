La riconoscete? In questo scatto l’attrice de Il Segreto appare completamente diversa, ha stravolto il suo look.

Negli ultimi anni ci siamo lasciati travolgere dalla avvincente trama de Il Segreto. La soap opera spagnola ha avuto inizio nel 2011 per chiudere i battenti l’anno scorso, in Spagna. In Italia, la soap è terminata quest’anno. Esattamente il 28 maggio è andata in onda l’ultima puntata che ha lasciato non poco stupore.

Ma lo stupore è stato subito accompagnato dall’amarezza, un’amarezza nata per l’addio alla telenovela tanto amata. Storie d’amore, intrighi, passioni, scontri, morti improvvise e tanto altro, hanno fatto da sfondo. Personaggi fissi e new entry, sono stati al centro della nostra attenzione. L’attrice che vi abbiamo mostrato in foto ha fatto parte della soap, ma l’abbiamo vista con un look completamente diverso. Così, riuscite a riconoscerla?

La riconoscete? E’ l’amatissima attrice de Il Segreto: ha stravolto il suo look

Nello scatto che vi abbiamo mostrato in alto è fotografata l’amatissima attrice de Il Segreto. Ma ve l’abbiamo già detto in precedenza, nella soap non era affatto così, ma l’abbiamo vista con un look molto diverso. L’avete riconosciuta osservandola?

L’amatissima attrice Sandra Cervera ha stravolto il suo look, ed è apparsa, da alcuni mesi, con un bel taglio corto. Nella telenovela, il suo personaggio, Emilia Ulloa, ci ha letteralmente conquistato.

Il merito, ovviamente, si deve anche al talento di Sandra, che ha saputo vestire i panni di Emilia in maniera impeccabile. Nella soap, l’abbiamo vista con capelli lunghi, ma adesso si è mostrata completamente diversa. La foto recentissima è stata pubblicata sul suo seguitissimo profilo instagram, e ha fatto boom di like!