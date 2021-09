Tale e Quale Show, impressionante imitazione: Fedez commenta, pubblico senza parole

Tale e Quale Show inizia alla grande: esibizioni pazzesche, avete visto questa fantastica imitazione commentata anche da Fedez?

Carlo Conti è tornato questa sera su Rai 1 col suo storico programma “Tale e Quale Show”: il nuovo cast è a dir poco pazzesco e le aspettative su questa edizione sono davvero tante.

Non potrebbe essere altrimenti, con protagonisti come Stefania Orlando, Biagio Izzo, Ciro Priello e tanti altri artisti dal talento già comprovato e che certamente non hanno bisogno di presentazioni.

Il cast è alle prese con la preparazione delle imitazioni già da tempo: le star di cui dovranno imitare gesti, voce e movenze nel corso delle prossime settimane sono personaggi famosissimi e l’impresa non sarà affatto facile.

Questa sera ha destato scalpore un’imitazione in particolare, quella dei Gemelli di Guidonia che si sono esibiti nella hit di questa estate, Mille. Il brano cantato da Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez è stato eseguito alla perfezione e non è mancato il commento dello stesso marito di Chiara Ferragni.

Tale e Quale Show, l’esilarante imitazione suscita il commento di Fedez

I tre Gemelli di Guidonia hanno stupito tutto il pubblico in studio e a casa cantando la canzone cult di queste vacanze 2021.

Fedez, la Ferragni e il piccolo Leone hanno guardato il programma da casa e sui social il rapper ha condiviso delle storie molto spiritose commentando la performance dei concorrenti.

In alcune sue storie su Instagram, appare la tv sintonizzata su Rai 1 e l’artista scrive divertito: “Mio figlio è confuso” e chiede al bambino se davvero colui che lo sta imitando gli somiglia.

Non è mancato inoltre un commento ironico diretto alla Rai. “Comunque grazie per non avermi fatto i capelli bianchi. Io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene”.

Bravissimi i Gemelli di Guidonia, vero?