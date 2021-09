“Ho temuto di morire”: l’attrice è letteralmente terrorizzata, cos’è successo all’amatissimo personaggio tv.

Attimi di vero terrore per la famosa attrice, che si è ritrovata, a sua insaputa, ad affrontare una delle sue paure. L’amatissimo personaggio tv è stata una delle vittime di Scherzi a Parte, programma storico di Mediaset, tornato in onda dalla scorsa domenica.

“Ho temuto di morire”, ha commentato l’attrice, letteralmente terrorizzata per quello che ha vissuto. Scopriamo insieme cosa hanno organizzato gli autori per lei.

Momenti di terrore per l’amatissima attrice: “Ho temuto di morire”, cosa è successo

È iniziata col botto la nuova edizione di Scherzi a Parte. La prima puntata della trasmissione, condotta da Enrico Papi, ha ottenuto più del 21 % di share, tenendo incollati alla tv 3,5 milioni di spettatori. E tra le prime vittime del divertentissimo programma Mediaset c’era lei, Manuela Arcuri. Lo scherzo si è svolto nel parco giochi Cinecittà World, dove la Arcuri è stata invitata per girare un video come testimonial: tutto finto, ovviamente!

L’obiettivo degli autori è stato bloccare Manuela sulle montagne russe, che, a causa di un (finto) malfunzionamento, sono partite più volte, senza il consenso dell’attrice. Che, super terrorizzata, si è lasciata andare ad urla disperate durante i giri sulla giostra. L’attrice, seppure educatamente, ha anche litigato con uno degli addetti ai lavori!

Il terrore provato da Manuela durante lo scherzo era visibile: “Ho temuto di morire”, ha commentato la vittima dopo la disavventura. Insomma, scherzo più che riuscito!

Non ci resta che attendere la prossima domenica per scoprire chi saranno le nuove vittime della trasmissione. Ricordiamo che quest’anno c’è una divertentissima novità: lo scherzo in diretta, realizzato ad un personaggio proprio durante la messa in onda della trasmissione. Durante la prima puntata a finire nel mirino di Papi e company è stata la mitica Orietta Berti, a chi toccherà domenica sera?