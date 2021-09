Questo scatto di Valentina Vignali del passato è davvero incredibile: resterete davvero a bocca aperta quando la vedrete, inspiegabile!

È tra le regine indiscusse di Instagram, Valentina Vignali. Con all’attivo più di 2 milioni di followers, la giovanissima cestita rientra di diritto tra le vere e proprie stelle del famosissimo social network. Amatissima e simpaticissima, Valentina ha saputo conquistare ancora di più le attenzioni del pubblico italiano in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, l’ultima edizione condotta da Barbara D’Urso. È proprio in quest’occasione che, oltre a farsi notare per la sua incredibile bellezza, la cestista ha saputo impressionare gli italiani per il suo carattere. Schietta e sincera, Valentina si è dimostrata come una persona che non ha affatto peli sulla lingua. E che quando deve dire qualcosa, non c’è nulla che la tenga. Ed è proprio questo che il pubblico ha amato dal primo fino all’ultimo minuto.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, la Vignali non perde mai occasione di poter interagire coi suoi sostenitori. L’ha fatto anche qualche giorno fa. Quando non ha potuto fare a meno di condividere una foto di sé da ragazzina. Siete pronti a vederlo? Vi anticipiamo: resterete davvero a bocca aperta!

Valentina Vignali, lo scatto del passato è impressionante: attenzione a quel ‘dettaglio’

Solita condividere ogni cosa col suo pubblico, alcuni giorni fa, Valentina Vignali non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi followers com’era all’incirca 15 anni fa. Con uno scatto del passato e una lettera a se stessa davvero da brividi, la splendida cestista ha sciolto il cuore di tantissime persone.

Siete curiosi, però, di sapere com’era Valentina Vignali 15 anni fa? Facendo un po’ due conti, sembrerebbe che, in questo scatto del passato, l’ex concorrente del Grande Fratello abbia su per giù 15 anni. Eppure, da come potrete notare tra qualche istante, è completamente rimasta identica. Certo, come sottolineato dalla diretta interessata, in tutti questi anni, ne ha passate tantissime, ma ha sempre saputo reagire e diventare la splendida donna che è adesso. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo:

Qui era soltanto una ragazzina, adesso è una donna, ma Valentina Vignali è completamente rimasta identica nel corso degli anni. Siete d’accordo?