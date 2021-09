Vite al Limite, Kirsten Perez: è dimagrita quasi 100 kg, trasformazione choc

Kirsten Perez è stata una delle pazienti di Vite al Limite: la sua trasformazione è piuttosto sconvolgente, è riuscita quasi 100 kg.

Andato in onda per la prima volta nel 2013, Vite al Limite ha saputo catturare l’attenzione del pubblico in un vero e proprio batter baleno. E non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Concentrato sulle storie di pazienti con gravissime problematiche legate all’obesità, il programma non soltanto racconta i loro passati, per la maggior parte condizionati da eventi traumatici, ma anche il loro percorso di dimagrimento.

Ebbene: nel corso di queste nove edizioni del programma, quanti pazienti abbiamo avuto la possibilità di conoscere? Tantissimi! Tra i tantissimi, però, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: Kirsten Perez. Con un peso iniziale di circa 278 kg, la donna di Washington a fine percorso è riuscita a peare ben 200 kg. Insomma, una trasformazione piuttosto sconvolgente. Cerchiamo di capire, però, ogni cosa nel dettaglio. Di seguito, infatti, non soltanto vi illustreremo e racconteremo la sua storia, ma anche il suo percorso per ritornare in forma.

Kirsten Perez di Vite al Limite, cambiamento choc: da 278 a 200 kg, impressionante

Protagonista indiscussa della quinta stagione di Vite al Limite, Kirsten Perez ha raccontato ai microfoni della trasmissione di avere avuto un passato piuttosto drammatico. Da sempre ‘vittima’ di questo rapporto ossessivo col cibo, la donna ha raccontato di essere obesa già da ragazzina. E che la situazione è peggiorata molto presto. Non soltanto, infatti, sembrerebbe che la Perez abbia fatto di abuso di droghe, ma che, all’età di 17 anni, sia stata anche vittima di un stupro di gruppo. Insomma, eventi drammatici che l’hanno segnata e l’hanno portata a sfogare la sua frustrazione nel cibo.

Kirsten decide di partecipare a Vite al Limite quando è arrivata a pesare ben 278 kg. E, grazie all’aiuto del dottor Nowzardan e della psicologa, è riuscita a portare al termine un percorso incredibile, tanto da arrivare a pesare circa 200 kg. Oggi com’è? Purtroppo, seppure sia attivissima su Facebook, Kirsten non è solita condividere foto di sé. Questa che vi mostriamo in basso, ad esempio, risale al 2017, eppure si vede chiaramente il suo cambiamento.

Non abbiamo moltissime notizie su Kirsten oggi, speriamo però che abbia continuato la sua dieta.