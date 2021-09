“Abbiamo avuto un grave incidente”: attimi di panico per Valentino Bisegna e la compagna incinta; il racconto sui social.

Attimi di panico per una delle coppie più amate del momento. Valentino Bisegna di Matt & Bise e la sua compagna Sara hanno avuto un brutto incidente. A dare la notizie, nelle scorse ore, è stato proprio lo youtuber, attraverso il suo canale di Instagram.

“Sara è stata portata in ospedale dove hanno controllato che il bambino stesse bene, è stato davvero un momento forte ci siamo tanto spaventati, la macchina e gli airbag ci hanno salvato , siamo qui per miracolo”, scrive Valentino. La sua compagna, la Tiktoker Sara Di Sturco, è incinta di un maschietto.

“Abbiamo avuto un grave incidente”: schianto in auto per Valentino Bisegna e la compagna Sara

Grave incidente per il noto youtuber Valentino Bisegna e la sua compagna Sara. Ad annunciarlo è stato proprio lui attraverso un post di Instagram, dove ha condiviso un’immagine dell’auto completamente distrutta. Lo youtuber ha subito tranquillizzato tutti, specificando che stanno tutti bene. Lo spavento, però, è stato grandissimo: “La vita può finire in un attimo, una minima distrazione , un singolo momento può far finire tutto… la vita è così preziosa che spesso lo dimentichiamo, godevi ogni singolo momento davvero!”

In pochissimo tempo, il post è stato invaso dai messaggi di fan, amici e colleghi, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla coppia in questo momento di grande paura. Attraverso le sue stories, Bisegna ringrazia tutti: “Grazie a tutti per i messaggi, siamo ancora un po’ scossi ma stiamo bene che è la cosa più importante”.

Non possiamo che unirci a tutti e mandare alla coppia un grandissimo abbraccio virtuale e tanti auguri di cuore per il piccolo che sta per arrivare.