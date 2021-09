Adriana Volpe senza freni: “È una persona fragile ed ha problemi”, a chi si riferisce?

La conduttrice Adriana Volpe senza freni: “È una persona fragile ed ha problemi”, a chi sono rivolte queste parole

Adriana Volpe è una conduttrice televisiva di successo. È divenuta nota nella Rai grazie alla conduzione negli anni novata e duemila di programmi del calibro di Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

In seguito, la Volpe ha rotto con la Rai e si è trasferita prima a Mediaset, dove ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, poi a TV8, conducendo un programma mattutino, ed infine è tornata nella rete del Biscione.

La Volpe è infatti l’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice, insieme a Sonia Bruganelli, ha sostituito Antonella Elia e Pupo. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, dunque, la Volpe affianca Signorini in studio.

Adriana Volpe senza freni: le sue parole fanno rumore

L’opinionista del Grande Fratello Vip è stata ospite nella prima puntata di Verissimo. La Volpe ha parlato della sua situazione sentimentale dopo la separazione dal marito. Le sue parole sono destinate a far rumore: “Il mio ex marito ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”.

Riguardo ai motivi della separazione ha poi aggiunto: “All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”.

Riguardo al suo futuro sentimentale, invece, la Volpe è sicura: “Chi mi si piglia. Adesso non sono pronta, prima voglio mettere ordine e riprendere il controllo delle cose”.