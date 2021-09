Amadeus senza parole a I Soliti Ignoti: l’ospite detective Antonella Clerici ha spiazzato il conduttore e tutto il pubblico di Rai Uno!

Che puntata de I Soliti Ignoti lo scorso 14 settembre! Il celebre conduttore televisivo Amadeus è tornato in onda dopo la pausa estiva con il suo quiz game che vede ospiti davvero eccezionali. Martedì ad intrattenere il pubblico ed a giocare insieme ad Amadeus, l’amatissima Antonella Clerici. La conduttrice televisiva, ospite detective della puntata, ha giocato per devolvere il montepremi in beneficenza. E’ accaduto qualcosa di incredibile: anche Amadeus è rimasto del tutto spiazzato!

Amadeus spiazzato completamente da Antonella Clerici: no, non è passato inosservato

“E’ sempre mezzogiorno ma è anche sempre festa“: con questa frase scherzosa Amadeus si è complimentato con Antonella Clerici che ha spiazzato il conduttore ed il pubblico di Rai Uno. Ospite e detective de I soliti ignoti lo scorso martedì 14 settembre, la celebre conduttrice è riuscita ad indovinare un ignoto dietro l’altro: il suo intuito ha lasciato senza parole i milioni di telespettatori ed i presenti.

‘Ha fatto filotto’ hanno commentato tanti su Twitter: Antonella Clerici nel game show le ha indovinate davvero tutte! Con gli aiuti messi a disposizione dal gioco, è riuscita a svelare tutti i mestieri degli ignoti arrivando allo step finale con ben 250 mila euro. Purtroppo, con il ‘parente misterioso’ l’intuito della Clerici è ‘venuto meno’. Il celebre volto televisivo non è riuscito a terminare la serata con il botto. Dopo aver utilizzato gli aiuti, è arrivata a giocare per 50 mila euro: Antonella non è riuscita ad indovinare il papà del parente ed ha perso tutto. I fan del programma ed il conduttore Amadeus sono rimasti comunque sbalorditi per il percorso fatto: Antonella è stata davvero bravissima!