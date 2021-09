L’amatissima attrice italiana è convolata a nozze in gran segreto: nessuno l’avrebbe mai immaginato, il suo abito è incantevole!

Una notizia davvero splendida e che, senza alcun dubbio, ha colto di sorpresa tutti voi: l’amatissima attrice italiana è convolata a nozze proprio oggi, Sabato 18 Settembre. Sebbene, in questo ultimo periodo, le voci sul suo imminente e segreto matrimonio erano sempre più insistenti, da parte dei diretti interessati non è mai arrivata la conferma o la smentita . È proprio per questo motivo che vederla, su Instagram, vestita da sposa e più che bella che mai, ha suscitato l’immediata reazione da parte del suo pubblico social. Una reazione, sia chiaro, più che positiva. E che, soprattutto, sottolinea quanto l’affetto dei suoi sostenitori sia davvero immenso.

Fino a questo momento, abbiamo pochissime informazioni in merito alle sue nozze. Quello che, però, possiamo dirvi è che l’attrice è più splendida che mai. Siete pronti a scoprire ogni cosa? E, soprattutto, siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo immediatamente!

È convolata a nozze in gran segreto, che gioia per l’amatissima attrice!

Nessuno si sarebbe mai aspettata una notizia del genere, eppure è la pura verità: Miriam Leone si è sposata. Avete letto proprio bene, si! Dopo le insistenti voci di questi ultimi giorni, è finalmente arrivata la conferma: l’attrice amatissima ed ex Miss Italia è convolata a nozze nella sua splendida Sicilia!

La cerimonia, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, è stato celebrato a Scicli, in provincia di Ragusa. E lei, vi assicuriamo, è davvero splendida. Con un sorriso smagliante, acconciatura elegantissima, trucco leggero ed abito incantevole, la splendida attrice ha pubblicato il primo scatto da marito e moglie. Ed ha letteralmente riscosso un successo davvero impressionante.

A questo punto, però, ci chiediamo: chi è il marito di Miriam Leone? Ebbene: lui si chiama Paolo Carullo. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia membro di una band musicale. E che della stessa, infine, sia anche il manager finanziario, data la sua laurea in Economia e Finanze. La loro storia d’amore, da quanto si legge, sembrerebbe essere iniziata ben 2 anni fa. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati.

Buona vita!