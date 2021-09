Sabato 18 Settembre andrà in onda la prima puntata di Verissimo: le anticipazioni ci dicono che sarà una partenza col botto, gli ospiti.

Mancava soltanto il suo inizio, non c’è che dire! Dopo il ritorno di Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e l’inizio di nuovi ed interessantissimi programmi, il pubblico italiano non attendeva altro che il ritorno di Verissimo. E che ritorno, oseremmo dire! Per la prima volta in assoluto, quest’anno il programma con Silvia Toffanin non andrà soltanto in onda il Sabato pomeriggio, come consueto, ma anche la Domenica pomeriggio a partire dalle ore 17:00. Davvero incredibile, vero? Come darvi torto!

Quello che, però, adesso occorre sapere è chi saranno gli ospiti di questa prima puntata di Verissimo, in onda Sabato 18 Settembre. Ebbene: stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che questa sia una partenza col botto. Perché? Beh, la risposta è piuttosto semplice: gli ospiti di questa puntata d’esordio sono davvero formidabili. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Ospiti prima puntata di Verissimo 18 Settembre: le anticipazioni

Non aspettavate altro che l’inizio di Verissimo, vero? Avete pienamente ragione! Anche noi non vedevamo l’ora che ritornasse l’amatissimo programma con Silvia Toffanin. Cosa succederà, però, nel corso di questa prima puntata di Sabato 18 Settembre? E, soprattutto, quali saranno gli ospiti che si racconteranno alla padrona di casa? Stando a quanto si apprende dal alcune anticipazioni, sembrerebbe che gli ospiti siano davvero formidabili. Scopriamoli!

Sembrerebbe che per la prima puntata di Verissimo ci saranno:

Enrico Papi: dopo anni di assenza dai palinsesti Mediaset, l’amatissimo conduttore è ritornato su Canale 5 con Scherzi a Parte. E, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la prima puntata del programma abbia riscosso un successo davvero impressionante. Gli ospiti della seconda puntata dello show saranno: Vladimir Luxuria, Al Bano, Federica Panicucci e Mario Giordano! Insomma, appuntamento imperdibile!

Insomma, un appuntamento decisamente imperdibile! Noi non vediamo l’ora, voi?