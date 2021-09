Beautiful, anticipazioni americane: Caroline è viva? Clamoroso colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. La soap opera americana tiene incollati alla tv milioni di telespettatori da ben 35 anni, senza alcun interruzione! Merito delle continue sorprese presenti nelle trama. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: le anticipazioni provenienti dagli USA sono davvero scoppiettanti!

Molti personaggi torneranno dal passato, come la spietata Sheila Carter, che diventerà nemica di Steffy Forrester. Ma non sarà l’unico ritorno clamoroso nella soap: un personaggio misterioso minerà la felicità di Hope e Liam…c’è chi dice che potrebbe essere Caroline Spencer! Scopriamo i dettagli!

Beautiful, anticipazioni americane: Caroline è viva? La Spencer potrebbe tornare

Non c’è pace per Hope Logan e Liam Spencer. La coppia di Beautiful, ben presto, dovrà affrontare nuove terribili prove. Dall’ennesimo tradimento di Liam con Steffy, all’arresto di quest’ultimo, accusato di omicidio. Ma non è tutto! Quando tutto sembra procedere per il meglio, un personaggio dal passato sconvolgerà la vita della coppia. In America non è ancora stato svelato il nome del personaggio, ma le ipotesi dei siti di gossip sono già tante.

Oltre al possibile ritorno di Deacon Sharpe, padre di Hope, c’è un’ipotesi davvero sconvolgente: potrebbe tornare Caroline Spencer! Si parliamo della mamma del piccolo Douglas, che, al momento, dovrebbe essere morta. Ma non è la prima volta che a Beautiful qualche personaggio “risorge”, con uno stratagemma degli sceneggiatori. Caroline, quindi, potrebbe non essere realmente morta e quindi potrebbe tornare per riprendersi Douglas, essendone la mamma biologica. Il personaggio che tornerà, infatti, “provocherà drammi a Hope e Liam” ed essendo la coppia ormai legatissima al bambino, il ritorno di Caroline potrebbe rappresentare un grande problema.

Ricordiamo che la donna sarebbe morta a causa di un coagulo, come riferito da Thomas, ma del suo corpo non vi è mai stata traccia. Che sia davvero la Spencer il misterioso personaggio che tornerà a Los Angeles? Se volete saperne di più continuate a seguirci!