Belen Rodriguez, completo nero per la prima puntata di Tu si que vales: tutti i dettagli del look della showgirl.

Ci siamo! Finalmente è partita la nuova, attesissima, edizione di Tu si que vales. Un programma amatissimo dal pubblico, che colleziona ascolti record da ormai tanti anni. Questa sera, 18 settembre 2021, è in onda la prima puntata di questa nuova stagione. E, sin dalle prime esibizioni, le emozioni sono state tante. Il cast è confermatissimo: a condurre, insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, c’è la bellissima Belen Rodriguez.

Per la serata d’esordio, la showgirl argentina ha scelto un look sobrio ma nello stesso tempo notevole. Un completo nero che non passa affatto inosservato. Curiosi di scoprire di più sul suo look? Vi sveliamo tutto!

Belen Rodriguez, look total black a Tu si qua vales: i dettagli del completo nero che ha incantato il pubblico

Tutto pronto per la prima puntata di Tu si que vales. Anche Belen Rodriguez è prontissima e, per la serata di inizio di questa nuova edizione, ha scelto un completo interamente nero. Giacca e minigonna a pieghe total black per la neo mamma: curiosi di sapere di più sul suo look?

Ebbene si tratta di un total look di Monroi Roma e il completo è interamente disponibile online sul sito web del brand:

Come già detto, Belen presenta al fianco di Martin ed Alessio, ma con loro c’è una dolcissima new entry. Si tratta di Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Una splendida notizia per i suoi fan, che la rivedranno anche come ballerina professionista ad Amici 21.

A giudicare le performance, come sempre, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. A capo della giuria popolari la mitica Sabrina Ferilli. E voi, state seguendo la puntata?