Belen Rodriguez incanta il pubblico di Verissimo con il suo miniabito multicolore firmato Stella McCartney: conoscete il valore del suo look? I dettagli!

In questo sabato 18 settembre 2021 riparte il programma più amato dagli italiani. Silvia Toffanin torna protagonista nel weekend con il suo Verissimo. Ospiti eccezionali per la primissima di questa nuova stagione che non deluderà affatto le aspettative del pubblico di Canale 5! Tra i VIP che entreranno in studio anche l’incantevole argentina, Belen Rodriguez. La showgirl da poco diventata mamma bis, racconterà della sua vita oggi. Dichiarazioni esclusive solo per i telespettatori di Canale 5, incantati anche dalla bellezza del celebre volto televisivo. Ha scelto un abito fantasia per il suo ritorno a Verissimo: ecco i dettagli!

Miniabito multicolore a Verissimo: Belen Rodriguez incanta il pubblico, conoscete il valore del look?

Belen Rodriguez, dopo un estate ricca di emozioni tra impegni lavorativi e la nascita della sua Luna Marì, torna nello studio di Verissimo per raccontare la sua vita oggi. Per l’occasione, la showgirl argentina ha scelto un abito elegante ed originale.

Il look di Belen Rodriguez è firmato Stella McCartney, come da lei annunciato attraverso le sue Instagram story a pochi giorni dalla messa in onda del programma. Miniabito multicolore con maniche lunghe e girovita elasticizzato sul retro sono i dettagli dell’outfit elegante ed originale scelto dall’ospite di Verissimo! Sapete quanto costa l’abito? 1395 euro. Per completare il look, il volto di Tu Si Que Vales ha scelto un paio di sandali bianchi con lacci alle caviglie firmati Le Silla dal valore di 514 euro.

Incantevole nello studio di Silvia Toffanin, Belen Rodriguez non smette mai di lasciare senza parole i suoi fan ed il suo pubblico!