Belen Rodriguez spiega il malore avuto dopo la nascita di Luna: il racconto nello studio televisivo di Verissimo, cos’è successo.

È stata proprio lei ad aprire le danze di questa nuova ed incredibile edizione di Verissimo, Belen Rodriguez. A distanza di pochissimi mesi dalla nascita della sua secondogenita Luna Marì, la showgirl argentina è ritornata sul piccolo schermo. Ed ha raccontato tutte le sensazioni ed emozioni di questa nuova vita da mamma. L’intervista a Belen, come al solito, è stata piuttosto emozionante. Ed anche la stessa Rodriguez non ha perso occasione di potersi raccontare senza troppi peli sulla lingua. A partire dal suo amore per i suoi due figli fino alla descrizione di Antonino Spinalbese come papà, l’argentina ha raccontato ogni cosa. Pensate, non ha potuto fare a meno nemmeno di spiegare cos’è esattamente successo qualche settimana dopo la nascita di Luna.

Sappiamo benissimo che, a distanza di qualche giorno dalla nascita di sua figlia, Belen è subito ritornata a lavoro con le registrazioni di Tu si que Vales. È proprio nel corso di una delle sue puntate che, come raccontato, ha avuto un malore. Ed è stata portata via in carrozzella. A spiegare cos’è successo, a distanza di tempo, è stata proprio la diretta interessata!

Belen Rodriguez spiega il malore avuto dopo il parto: cos’è successo a Tu si que Vales

È proprio nello studio televisivo di Verissimo che Belen Rodriguez, a distanza di qualche settimana dall’accaduto, non ha perso occasione di poter raccontare e spiegare il malore avuto qualche giorno dopo la nascita di Luna Marì. “Sono finita in un’ambulanza con la flebo”, ha iniziato a raccontare la showgirl argentina alla padrona di casa.

“Abbiamo sempre un po’ la premura di tornare in forma. Io, che faccio questo mestiere, mi sono presa i drenanti naturali”, ha continuato a dire. Spiegando, inoltre, di aver deciso di non voler allattare più. E di aver iniziato, su consiglio della sua ginecologa, a bere soltanto un litro di acqua al giorno. “Io bevevo 5 litri di acqua al giorno. Quindi, con un solo litro e i drenanti, sono andata in disidratazione completa”, ha detto ancora. “È una cosa che ho preso sottobanco io, ma era seria. Ho fatto un pasticcio”, ha concluso.

Insomma, uno spavento davvero enorme, non c’è che dire! Fortunatamente, però, tutto è andato per il meglio!