Chiara Bontempi, chi è la fidanzata e futura sposa di Gianmarco Tamberi: data di nascita, lavoro, laurea ed Instagram, cosa sappiamo.

È finalmente arrivato il momento che più aspettavamo da questo inizio stagione televisiva: il ritorno di Verissimo. A distanza di pochissimi giorni dall’inizio di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, Silvia Toffanin è pronta al gran debutto su Canale 5. E, questa volta, ad una novità davvero clamorosa: il doppio appuntamento! Non soltanto, infatti, Verissimo andrà in onda il Sabato pomeriggio, ma anche la Domenica. Davvero incredibile, vero?

Leggi anche –> “Mi ha dato tanto ma anche tolto un grande amore”: la conduttrice dice addio al programma

Cosa succederà, però, nel corso di queste puntate? E, soprattutto, chi saranno gli ospiti? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, proprio nelle prossime ore, nello studio televisivo di Cologno Monzese ci sarà Gianmarco Tamberi con la sua compagna, nonché futura moglie, Chiara Bontempi. Dopo l’incredibile successo riscontrato a Tokyo, l’atleta è pronto a raccontarsi a Silvia Toffanin. In attesa, però, di scoprire cosa rivelerà alla padrona di casa, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla giovanissima Chiara? A partire dalla sua data di nascita fino ad Instagram: ecco cosa occorre sapere su di lei.

Gianmarco Tamberi, chi è Chiara Bontempi: età, lavoro ed Instagram

L’amore che c’è tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi è tra quelli che capita una sola volta nella vita, non c’è che dire. Fidanzati da ben 11 anni, l’atleta, prima della sua partenza per Tokyo, le ha fatto una splendida proposta di matrimonio proprio per suggellare la loro unione. A quando le nozze? Beh, al momento, è ancora tutto da scoprire. Chissà, magari annunceranno la data nel corso della loro intervista a Verissimo? Ce lo auguriamo! Nel frattempo, conosciamo qualche cosa in più su di lei.

Chiara Bontempi è nata ad Ancona nel 1995. Dopo aver trascorso la maggior parte della sua giovinezza qui, decide di trasferirsi a Verona. Ed è proprio qui che, nell’aprile del 2019, si laurea. Sia chiaro: non sappiamo in che cosa si sia laureata. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, subito dopo il conseguimento del titolo, la giovanissima Chiara abbia trovato lavoro tra Roma e Milano.

Siete curiosi di ammirarla in tutta la sua bellezza su Instagram? Vi accontentiamo immediatamente! Il suo nickname social è: @bontempichara. E, vi assicuriamo, è davvero attivissima qui.

Avete mai visto i suoi genitori?

È proprio spulciando con attenzione il suo canale Instagram che siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Chiara in compagnia dei suoi genitori e di suo fratello! Con alcuni hashtag che descrivono alla grande l’immenso legame che c’è tra lei e la sua famiglia, la giovanissima Chiara ha incantato tutti con questo splendido quadretto. Eccoli insieme:

Auguriamo a Chiara e Gianmarco il raggiungimento dei loro sogni e progetti!