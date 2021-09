“Mi ha dato tanto ma anche tolto un grande amore”: la conduttrice dice addio al programma

La conduttrice dice definitivamente addio al programma: “Mi ha dato tanto, ma anche tolto un grande amore”, ecco le sue parole

La famosa conduttrice dice addio allo suo storico programma. “Mi ha dato tanto” – ha dichiarato – “ma mi ha anche tolto un grande amore“. Di seguito vi diciamo di chi si tratta, riportandovi le sue parole.

LEGGI ANCHE: “Ho visto il mio braccio staccarsi”: drammatica confessione della conduttrice tv

Conduttrice dice addio al programma: “Mi ha dato tanto”

Mara Venier dice addio a Domenica In: la conduttrice torna in onda dal 19 settembre su Rai 2 con la nuova edizione, ma si prepara a salutare definitivamente il programma. La storica presentatrice, alla vigilia del suo ritorno in onda, ha dichiarato: “Lo so, non ci crede nessuno, ma penso che questa sia veramente la mia ultima edizione“.

La conduttrice è da almeno un anno che cerca di ‘allontanarsi’ dal programma. Il suo desiderio è quello di godersi di più la famiglia. La Rai, però, non può fare a meno della Venier, che ha riportato il programma ai fasti. “Inevitabile che scattino i bilanci” – ha dichiarato la presentatrice – “Penso a cosa mi ha dato e cosa mi ha tolto questa trasmissione“.

La Venier dice di aver ricevuto molto dal pubblico, ma allo stesso tempo la trasmissione le ha tolto molto nel privato: “Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più. Quale amore? Quello con Arbore”.

Per la presentatrice veneziana sarà la quarta edizione consecutiva al timone di Domenica In: “Mi sembra incredibile condurre per la quarta volta di fila: non pensavo di tornare in Rai e ho vissuto l’essere richiamata come una rivincita”.

La Venier eguaglierà le edizioni condotte da Baudo. La Venier ha inoltre raccontato com’è stata entrare la prima volta a Domenica In: “Mi sono ritrovata a condurre quattro giorni prima della partenza”. La conduttrice ha inoltre svelato il consiglio datole da Renzo Arbore: “Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta”.