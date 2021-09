Dopo anni lascia la trasmissione: “Non sarò ad Amici”, drastica decisione dell’amatissimo volto del talent show di Maria De Filippi.

Ci siamo! Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione di Amici. Eccezionalmente, le prime due puntate della nuova edizione andranno in onda di domenica pomeriggio, per poi passare alla consueta collocazione di sabato. Ma proprio a poche ore dalla partenza, è arrivato un annuncio inaspettato.

LEGGI ANCHE —–>Il gesto dell’ex di Amici è incredibile, poi l’annuncio inaspettato: la notizia spiazza tutti

Un volto storico della trasmissione non ci sarà. Ad annunciarlo è stato proprio lui, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram. “Quest’anno, dopo una mia decisione un po’ sofferta, non sarò ad Amici.”, scopriamo i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

“Non sarò ad Amici”, il ballerino lascia la trasmissione: l’annuncio su Instagram

Una decisione sofferta, quella di Marcello Sacchetta. Dopo anni da ballerino professionista, conduttore del daytime, coreografo, tecnico casting e supporter degli allievi, Marcello ha deciso di lasciare il programma. Non sarà un addio, ci ha tenuto a specificarlo, ma il ballerino ha ammesso di avere il desiderio di nuove sfide: “Ho voglia di mettermi in gioco e cogliere nuove opportunità provando nuovi stimoli e nuove vibrazioni.“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcello Sacchetta (@marcellosacchetta)

Un messaggio lunghissimo, nel quale ha ringraziato tutti, in particolar modo Maria De Filippi, per cui ha speso parole meravigliose. Parole da brividi che hanno emozionato tutti. In tanti hanno lasciato un commento al post, anche tantissimi volti di Amici. Da Giulia Stabile a Rudy Zerbi, da Stefano De Martino a Lorella Cuccarini, ecco alcuni dei commenti apparsi sotto al post:

Marcello non ha specificato quali siano i suoi nuovi progetti, ma ammette di essere pronto a rischiare e a tuffarsi in questa nuova avventura. Non possiamo che unirci a tutti ed augurare al ballerino tanta fortuna. In attesa di rivederlo ad Amici! E voi, seguirete la nuova edizione?