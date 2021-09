E’ incinta, l’annuncio carico di emozione: “Quanto ho immaginato questo momento”, fan al settimo cielo

Dopo varie difficoltà, è riuscita a restare incinta: il fantastico annuncio via social della futura mamma riempie di gioia il cuore dei fan.

Arriva inaspettatamente la bellissima conferma alle voci trapelate in questi giorni su una sua ipotetica gravidanza: l’amatissima influencer, nota al grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island, è incinta!

Il suo è stato un percorso doloroso e difficile fatto, come spiega lei stessa, da “sofferenze, pianti, cicatrici, dolori fisici, sacrifici”. I fan sanno infatti che la sua vita non è stata affatto semplice, a cominciare dalla sclerosi multipla da cui è affetta. Inoltre, le gli ostacoli incontrati nel tentativo di avere un figlio non sono stati affatto pochi, ma ora la bellissima influencer sembra essere riuscita ad abbattere ogni muro.

Ha infatti annunciato via Instagram di attendere un bambino, capito di chi si tratta?

Presto sarà mamma: Georgette Polizzi incinta, l’annuncio via social conferma i rumors

“Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno. Ho letto tante cose, in questi due giorni, alcune mi hanno fatto molto male. Sappiate che è l’infertilità che avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla”, scrive su Instagram Georgette Polizzi, 39 anni.

Con un lungo post, l’ex protagonista di Temptation Island ha così confermato ufficialmente le voci trapelate in questi giorni su una sua ipotetica gravidanza e ha spiegato di essere ricorsa alla procreazione assistita.

Ora, insieme al marito Davide Tresse, aspettano con grandissimo entusiasmo il loro primo bambino: “Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e quanto ho lottato per riuscire a realizzare il nostro sogno – prosegue – Oggi fragile come non mai sono qui a dirvi che io e il Momo diventeremo genitori”.

Una notizia migliore non avremmo potuto riceverla, auguri alla meravigliosa coppia di futuri genitori!