GF Vip, il racconto a cuore aperto nella notte: “Ho toccato il fondo”, concorrente confida il dramma vissuto

Al GF Vip 6, un concorrente racconta il dramma che ha segnato la sua gioventù: racconto incredibile e molto intenso, cosa è successo.

Cominciano a venir fuori sempre di più le storie personali dei concorrenti del GF Vip 6, che solo ieri sera, venerdì 17 settembre, sono giunti al completo con i nuovi ingressi avvenuti nel corso della puntata.

Leggi anche————–>>>GF Vip, Alfonso Signorini in lacrime: “Non è facile per me”, conduttore in difficoltà

Proprio ieri abbiamo assistito in diretta all’emozionante incontro tra Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto vittima di uno sparo che l’ha costretto sulla sedia a rotelle, e suo padre. Un momento molto toccante, che ha commosso tutti in studio e a casa.

Non è mancato il momento dedicato ai love affairs, come quello tra Soleil e Gianmaria Antinolfi, che in passato hanno avuto un flirt. Come previsto, nella seconda puntata hanno fatto il loro ingresso in casa il resto dei Vipponi scelti per questa edizione: Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Antonio Casalino, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Giucas Casella e Nicola Pisu.

Proprio quest’ultimo, nella notte dopo la diretta, ha raccontato il dramma terribile di cui è stato protagonista.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip 6, il concorrente confessa il dramma del passato: “Non tutti ti rimangono accanto”

Il figlio di Patrizia Mirigliani a poche dal suo ingresso nel gioco, si è lasciato andare ad un racconto molto intenso con un altro concorrente, Giucas Casella.

Leggi anche—————>>>Gf Vip, Sonia Bruganelli si commuove: “Sono loro che pensano a noi”, Signorini: “Tu sai cosa voglia dire”

Seduti in giardino, i due stavano chiacchierando e Nicola ha parlato di quanto gli è successo per colpa della droga: “Non tutti ti rimangono accanto ma lo capisco anche. Perché non è facile stare vicino ad una persona che fa certe cose”, ha detto aggiungendo che oggi sono pochi gli amici che non si sono allontanati.

“Devo dire che ho toccato il fondo…Quando hai tutto, c’è gente che non ce la fa. Io ho fatto percorsi terapeutici in comunità”, ha proseguito il giovane trentaduenne ammettendo che stava per perdere tutto, soprattutto gli affetti.

Oggi riconosce che è stato proprio questo a dargli uno scossone e soprattutto la denuncia della madre di cui si è tanto parlato tempo fa.