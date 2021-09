Giulia Stabile improvvisa a Tu si que vales, avete sentito anche voi il commento inaspettato di Teo Mammucari? L’ha detto chiaramente.

Aspettavate con ansia questo momento, vero? Come darvi torto, d’altra parte! A distanza di poco meno di un anno dalla fine della sua scorsa edizione, Tu si que vales è ritornato in prima serata su Canale 5. E, come al solito, ci ha regalato dei momenti davvero incredibili. A partire dalla primissima esibizione di ballo aereo sul famosissimo palco fino alla performance di Maria De Filippi nel momento dedicato a Gianmarco Tamberi, questa prima puntata dello show del Sabato sera è stato davvero incredibile.

Le emozioni non sono state affatto pochissime, quindi. E, badate bene, non sono mancati nemmeno i colpi di scena. Avete visto, infatti, quando la padrona di casa ha chiamato sul palco Giulia Stabile e le ha permesso di esibirsi con Sadek, uno dei talenti di questa prima puntata, improvvisando? Un momento davvero indimenticabile, vi assicuriamo! E che non è affatto passato inosservato agli occhi di Teo Mammucari. È proprio durante l’esibizione della ballerina romana che il conduttore e attore si è lasciato andare ad un commento del tutto inaspettato. Avete sentito anche voi?

Giulia improvvisa sul palco di Tu si que Vales: avete sentito il commento di Teo Mammucari?

Che Giulia Stabile avesse del talento da vendere ce ne eravamo accorti nel corso della sua scorsa esperienza ad Amici. È proprio sul palco di Tu si que vales che, però, ce ne ha dato ampia conferma. Chiamata in studio da Maria De Filippi, la ballerina romana ha avuto la possibilità di esibirsi ed improvvisare, sulle note di una musica a lei sconosciuta, insieme ad uno dei talenti che si sono presentati sul palco.

Quella fatta da Giulia Stabile e del giovane Sadek, vi assicuriamo, è stata davvero spettacolare. Quello che, però, ha saputo catturare l’attenzione di tutti, oltre che la sua immensa bravura, è stato anche il commento di Teo Mammucari nel mentre dell’esibizione. “Brava, vero?”, ha detto Maria De Filippi al suo compagno di poltrona. Immediata è stata la reazione dell’attore. “È un fenomeno, non brava. Non lo sapevo”, ha detto il buon Mammucari.

Avete sentito anche voi le parole di Teo? Siete d’accordo con lui? Noi decisamente si!