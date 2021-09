Miriam Leone è finalmente convolata a nozze in gran segreto, ma chi è suo marito? Come si chiama, cosa fa nella vita e la laurea.

È proprio questa la clamorosa notizia che si è diffusa oggi, Sabato 18 Settembre, sul web: Miriam Leone è convolata a nozze! A distanza di qualche mese dall’indiscrezione bomba, l’attrice siciliana si è finalmente sposata. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, nonostante la voce di corridoio fosse piuttosto insistente in questi ultimi giorni, l’attrice siciliana ha saputo mantenere un certo riserbo sulle sue nozze. E, soprattutto, sulla sua vita sentimentale. Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, l’ex Miss Italia è attivissima e seguitissima. Eppure, sebbene questo, la splendida siciliana non ha mai lasciato trasparire nulla sul suo status sentimentale. È proprio per questo motivo che la notizia delle sue nozze ha colto tutti di sorpresa!

Cosa sappiamo, però, sul marito di Miriam Leone? Purtroppo, le notizie che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Stando a quanto si apprende dal web, però, siamo riusciti a rintracciare la sua laurea, la sua attuale professione e la sua città d’origine.

Miriam Leone, chi è suo marito? Cosa sappiamo

Miriam Leone si è sposata! Una notizia tanto inaspettato quanto sorprendente. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Cosa sappiamo su suo marito?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’uomo che ha conquistato il cuore dell’attrice siciliana circa due anni fa si chiami Paolo Cerullo. Ed anche lui, così come lei, ha origini siciliane. Trasferitosi a Milano per continuare i suoi studi, il buon Paolo si è laureato in Economie e Finanze. Ma non è affatto finita qui. Sul web, inoltre, si legge che attualmente fa parte di una band milanese. E di cui, tra l’altro, è anche manager finanziario.

Sul suo canale social ufficiale, infine, non abbiamo nessuna notizia in merito. Sembrerebbe, infatti, che non abbia un profilo Instagram. E che, quindi, sia piuttosto riservato.

Auguriamo a Miriam Leone e a suo marito un pieno raggiungimento di felicità.