Monica Graziana Contrafatto sarà tra le ospiti di Verissimo, ma cosa sappiamo? Età, Instagram, da dove viene e il tragico incidente.

Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, Silvia Toffanin sarà al timone di una nuova ed imperdibile edizione di Verissimo. Non aspettavate altro, vero? Come darvi torto, d’altra parte! Cosa succederà, però, nel corso di questa prima puntata? E, soprattutto, chi saranno i primi ospiti? Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che, almeno per questo primo appuntamento, la padrona di casa abbia pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. Non soltanto, infatti, ci sarà Belen Rodriguez per la prima volta dopo la nascita della piccola Luna Marì, ma anche Gianmarco Tamberi e Monica Grazia Contrafatto.

Cosa sappiamo, però, su Monica Graziana Contrafatto? L’atleta, come sappiamo, è reduce dalla vittoria della medaglia di bronzo nei 100 metri nel corso della paralimpiadi 2020. Siete curiosi, però, di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente! A partire dalla sua età fino al drammatico incidente di cui è stata vittima in Afghanistan nel lontano 2021, vi diremo noi ogni cosa.

Monica Graziana Contrafatto, chi è: età, Instagram e città

È stata tra le protagoniste indiscusse della paralimpiadi 2020, Monica Graziana Contrafatto. Vincitrice della medaglia di bronzo nei centri metri, l’atleta italiana ha riscosso un successo davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Nata il 9 Marzo del 1981 a Gela, Monica Graziana Contrafatto fa parte dell’Esercito italiano.

Con un profilo Instagram che conta più di 22 mila followers, la Contrafatto entra di diritto tra le vere e proprie stelle del famosissimo social network. È proprio qui che, spesso e volentieri, l’atleta azzurra si diletta a condividere scatti fotografici che non soltanto descrivono la sua quotidianità, ma anche le sue più grandi passioni. Non abbiamo tantissime notizie sulla sua vita privata, ma sembrerebbe che Monica attualmente sia single.

Il drammatico incidente del 2012

Correva esattamente il 2012 quando, in Afghanistan, la vita di Monica Graziana Contrafatto è drasticamente cambiata. Insieme al sergente Michele Silvestri, poi morto, ed altri cinque feriti, l’atleta azzurra è stata protagonista di un attacco terroristico da parte delle forze avverse. Attacco che, purtroppo, le comporta gravissimi lesioni alla gamba destra.

Il 4 Maggio del 2015 ha ottenuto la medaglia al valore dell’esercito per l’atteggiamento adottato nel corso dell’attentato.

Insomma, una storia piuttosto commovente. Noi non vediamo l’ora di scoprirne di più, voi?