Avete mai visto la sorella di Stefano De Martino? Si chiama Adelaide ed è davvero bellissima: resterete senza parole.

Si chiama Adelaide ed è la sorella di uno dei personaggi più famosi del momento. Stefano De Martino, ex ballerino di Amici di Maria de Filippi, oggi celebre volto televisivo, ha una bellissima sorella minore. Figli di Enrico De Martino e Mariarosaria Scassillo, entrambi hanno anche un fratello minore di nome Davide. L’amore che li lega è davvero unico: spesso Stefano pubblica fotografie insieme alla sua splendida famiglia. Ad attirare l’attenzione un particolare: Adelaide è davvero bellissima. L’avete mai vista? Resterete senza parole.

Hai mai visto la sorella di Stefano De Martino? Resterai senza parole

Adelaide De Martino è la sorella del celebre Stefano ed è davvero bellissima. E’ un volto lontano dalle luci dei riflettori ma è stata spesso al centro delle cronache rosa per via della sua vita privata.

Una bellezza partenopea che non passa di certo inosservata: ecco un selfie di Adelaide pubblicato sul suo canale Instagram.

La sorella di Stefano è fidanzata con un noto attore, anche lui napoletano. Parliamo di Emanuele Vicorito, noto per esser stato uno dei protagonisti in serie tv seguitissime in Italia come Un Posto al Sole e Gomorra. L’amore tra i due sembra esser a cinque stelle: entrambi pubblicano sui loro canali social magnifiche foto insieme.

Adelaide è seguita da 117 mila follower su Instagram: si diverte a pubblicare scatti di sé e della sua quotidianità. La sorella di Stefano è una zia perfetta: ama follemente il suo nipotino Santiago, nato dall’unione tra De Martino e la sua ex moglie, Belen Rodriguez.

