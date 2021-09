La sua chioma rosso fuoco era inconfondibile: nella soap Vivere era Eva Bonelli, vi sorprenderà rivederla dopo 20 anni

Nella storica soap di Canale 5, Vivere, vestiva i panni della perfida Eva Bonelli: siete curiosi di scoprire come appare dopo 20 anni?

Era il lontano 1999 quando sui nostri schermi compariva per la prima volta la soap Vivere su Canale 5. Intricate vicende sentimentali e familiari a cui faceva da sfondo il magnifico Lago di Como, che ci hanno tenuti incollati alla tv per quasi 10 anni e di cui ancora oggi si ricordano i protagonisti.

In effetti, come dimenticare personaggi come Andrea Gherardi, Chiara Bonelli, Luca Canale, Eva Bonelli! Ricorderete senz’altro che quest’ultima era interpretata dalla bravissima Beatrice Luzzi, ma che fine ha fatto oggi l’attrice?

Resterete di stucco nel vedere come si mostra dopo ben due decenni!

Impersonava Eva Bonelli in Vivere: com’è e cosa fa oggi l’attrice Beatrice Luzzi

Quelli che all’epoca seguivano la soap targata Mediaset, ricorderanno certamente che una delle famiglie protagoniste erano i Bonelli, proprietari di una locanda sul lago.

Giovanni e Mirella Bonelli avevano tre splendide figlie, dai caratteri molto diversi tra loro: Eva (la maggiore), Chiara e Lisa, la più piccola. Delle tre, quella dal temperamento più deciso, ai limiti talvolta della mancanza di scrupoli, era proprio Eva, interpretata dalla bravissima Beatrice Luzzi.

Nata il 14 novembre 1970, l’attrice, blogger e regista romana ha frequentato il Liceo Terenzio Mamiani della capitale e si è laureata con lode in Scienze politiche all’Università La Sapienza. Ha vissuto due anni a Bruxelles dove ha fatto parte della Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea. Il lavoro in tv per lei inizia alla Rai ma sarà la sua partecipazione dal 1999 al 2001 alla soap opera di Canale 5, Vivere, a renderla famosa.

Il suo curriculum è ricco di fiction, teatro e un film con Madonna (Swept Away), ruoli da conduttrice per Rai Uno e Rai Educational e lavori come regista. E’ stata impeganta perfino in un film con Madonna, “Swept Away”.

Non tutti sanno che è anche autrice del quiz di Rai 1 L’Eredità. Oggi la Luzzi vive a Roma con i suoi due figli e dopo tutti questi anni è ancora in splendida forma, non trovate anche voi?