Allacciate le cinture, carissimi lettori e lettrici di Sologossip. Il momento tanto atteso è arrivato: a partire da questa sera, assisteremo alla nuova edizione di Tu si que Vales! Siete pronti a divertirvi e a rimanere a bocca aperta per il talento di ciascun concorrenti? Noi assolutamente si! Ma non credete che sia finita qui, sia chiaro! Per la prima volta in assoluto, infatti, Belen Rodriguez avrà una co-conduttrice. E la scelta è ricaduta proprio su Giulia Stabile. Dopo la vittoria ad Amici, la ballerina romana continua ad essere una presenza fissa sul piccolo schermo. E a far sorridere tutti i suoi sostenitori. Insomma, non sappiamo quali sono i talenti che si esibiranno dinanzi alla giuria, una cosa, però, è certa: sarà un’edizione indimenticabile!

Sulle poltrone dei giudici, ci saranno sempre loro: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli come capo della giuria popolare. A proposito del simpaticissimo romano, l’avete mai visto ne 1989? Ad oggi, il buon Mammucari si mostra proprio come la foto che vi abbiamo mostrato in alto, ma l’avete mai visto nel passato? Sono trascorsi 32 anni…!

Teo Mammucari nel 1989, lo scatto del passato: resterete davvero senza parole

In attesa di poterlo rivedere nuovamente a Tu si que Vales nei panni di giudici, siamo andati a spulciare il profilo Instagram ufficiale di Teo Mammucari. E siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. Tra le Instagram Stories in evidenza, infatti, il simpaticissimo conduttore e comico romano ha inserito una sua foto del 1989. Insomma, un vero e proprio scatto del passato, non c’è che dire.

A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete mai visto? Sono trascorsi esattamente 32 anni da questa foto, ma come si mostrava in quegli anni il buon Teo Mammucari? Ci pensiamo noi a mostrarvelo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero senza parole. Perché? Beh, guardate un po’ qui:

Insomma, che dire? Sembrerebbe proprio che il tempo per Teo Mammucari non sia affatto passato. Al di là dei capelli che, in questa foto del passato, risultano piuttosto lunghi, il conduttore romano è rimasto completamente identico nel corso del tempo. Siete d’accordo?