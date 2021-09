Tommaso Zorzi sparito da Instagram: cos’è successo all’ex vincitore del GF Vip.

Ha vinto la scorsa edizione del GF Vip e, in generale, è uno dei concorrenti più amati di sempre nella storia del reality show di Canale 5. Parliamo di Tommaso Zorzi, che dopo l’avventura nella casa più spiata della tv ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Prima opinionista a l’Isola dei Famosi, poi conduttore de Il Punto Zeta, attualmente Tommaso è impegnato nelle riprese di Drag Race Italia, che andrà in onda a novembre. Oltre alla tv, però, Zorzi è una vera e propria star sui social. Ma, a questo proposito, nelle scorse ore è accaduto qualcosa di strano

Il suo seguitissimo profilo Instagram, con quasi 2 milioni di followers, è sparito improvvisamente. A spiegare cosa è successo è stato proprio Tommaso, attraverso Instagram. Ecco le sue parole.

Tommaso Zorzi, il suo account è sparito da Instagram: è lui stesso a spiegare cosa è successo

Spiacevole imprevisto per Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip 5 ha dovuto chiudere in maniera precauzionale il suo profilo Instagram a causa di un attacco hacker ripetuto. A spiegarlo ai suoi fan è stato proprio lui, attraverso il suo canale Twitter. In molti, infatti, si erano accorti che, digitando il suo nome sulla piattaforma social, il suo account non era più disponibile.

Come sottolineato da Zorzi, però, si tratta di una chiusura momentanea: l’amatissimo influencer tornerà presto attivo, per la gioia dei numerosissimi fan che lo seguono e lo sostengono quotidianamente.

Al di là di questo imprevisto, è un periodo magico, questo, per Zorzi. Oltre ai successi lavorativi, Tommaso ha trovato anche la serenità dal punto di vista sentimentale. La sua storia d’amore con l’ex ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani procede a gonfie vele. Non possiamo che augurarci che il mitico Tommy torni presto su Instagram!