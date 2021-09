Le due gemelle Dreier hanno partecipato a Vite al Limite con un peso che raggiungeva i 541 kg: durante il programma è successo un dramma incredibile.

Sono state proprio loro ad aprire le danze della quinta stagione di Vite al Limite, le gemelle Dreier. Con un peso che raggiungeva i 541 kg, Kandi e Brandi hanno tenuto i telespettatori del programma col fiato sospeso a partire dal primo fino all’ultimo minuto. Anche loro, così come la maggior parte dei loro colleghi, nascondevano alle spalle un passato enormemente turbolente. Che non soltanto le ha rese così come si mostravano, ma che le ha anche fortemente traumatizzate. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che le due sorelle gemelle di Vancouver non soltanto hanno dovuto fare i conti con i problemi di tossicodipendenza della loro madre, ma anche con i problemi di spaccio legati al loro papà. Insomma, una storia piuttosto drammatica. E, purtroppo, anche il loro percorso nella clinica di Houston non è stata affatto da meno.

Entrata a far parte del programma nel corso della sua quinta stagione, Kandi e Brandi hanno vissuto un percorso piuttosto intenso. In particolare, una di loro. Che, addirittura, nel bel mezzo del programma, è stata la protagonista di un arresto cardiaco. Scopriamo tutti i dettagli.

Kandi e Brandi di Vite al Limite pesavano 541 kg: choc pazzesco durante il programma

La storia di Kandi e Brandi nel corso della quinta stagione di Vite al Limite è stata davvero incredibile. Entrate a far parte del programma con un peso che raggiungeva in due i 541 kg, le due gemelle hanno dimostrato sin da subito di aver serissime intenzioni di ritornare in forma. Anche perché avevano poco più di vent’anni quando vi hanno partecipato e il peso non era affatto consono alla loro età.

Come dicevamo precedentemente, però, il percorso delle due gemelle è stato letteralmente sconvolto da un dramma choc. Nel bel mezzo del programma, infatti, Kandi è stata colta da un arresto cardiaco. Ed ha seriamente rischiato di non farcela. Sarà stato questa a darle ancora di più la spinta per riappropriarsi della sua vita? Molto probabilmente! Fatto sta che, ad oggi, è decisamente cambiata!

Ad oggi, sembrerebbe che Brandi sia diventata mamma. E che Kandi, invece, sia ritornata in gran forma. Ecco un suo scatto del 2020.

Tutto bene quel che finisce bene, no?