Scoppia l’amore a Primo Appuntamento, dopo un anno sono ancora insieme felici e super innamorati.

Primo Appuntamento ha aperto nuovamente le porte, con una nuova edizione che ci accompagnerà in questi mesi. Il format prevede l’incontro in un ristorante di persone che non si conoscono. Si ritrovano a cena per la prima volta, senza essersi mai visti, e senza conoscere dettagli l’uno dell’altro.

Un vero e proprio appuntamento al buio. Durante la cena, tra una chiacchierata e buon cibo, cercheranno di capire se possa o meno nascere qualcosa. Il programma sembra essere una vera e propria dimora dell’amore, le coppie nate sono già molte. Proprio sul profilo instagram della trasmissione, è arrivata una notizia splendida: ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

E’ amore a Primo Appuntamento: l’incontro nel famoso ristorante

Un programma seguitissimo e divenuto ormai celebre, in onda su Real Time, è Primo appuntamento. Il format prevede l’incontro di due persone che non si conoscono e che arrivano nel ristorante, dove passeranno la serata tra parole e buon cibo.

L’amore a Primo Appuntamento non è mai mancato. Le coppie a fine serata, decidono se proseguire o meno la conoscenza. Alcune, continuano a sentirsi, e spesso, una semplice conoscenza sfocia in un grande amore, altre chiudono all’istante i rapporti, mentre per altre ancora, dopo una breve frequentazione si separano. Ma non è assolutamente quello che è avvenuto per questa bellissima coppia. La notizia è stata data sul profilo instagram del programma.

Davide e Giulia a settembre andranno a convivere! A quanto pare, come si legge, tra di loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il primo incontro è avvenuto nel famoso ristorante di Primo Appuntamento circa un anno fa, e da allora, sembra che non si siano mai lasciati.