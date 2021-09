Domenica 19 Settembre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, scopriamo insieme le sue anticipazioni: ospiti formidabili.

Questa nuova edizione di Verissimo si è aperta con una novità davvero incredibile novità. Dopo la prima puntata di qualche ora fa, Silvia Toffanin è pronta a ritornare sul piccolo schermo anche di Domenica pomeriggio. Per la prima volta in assoluto, infatti, lo show dell’amatissima conduttrice televisiva andrà in onda anche quest’oggi, 19 Settembre, a partire dalle ore 17:00 fino alle ore 18:45. Cosa succederà, però, nel corso di questo secondo appuntamento? E, soprattutto, chi saranno i suoi ospiti?

Nel corso della prima puntata di Verissimo, abbiamo visto raccontarsi tantissimi ed incredibili protagonisti. A partire da Gianmarco Tamberi fino a Belen Rodriguez, sono stati davvero diversi gli ospiti che si sono alternati nello studio televisivo di Cologno Monzese. Chi saranno, invece, quelli di oggi? Ebbene: stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che anche oggi ci saranno dei personaggi pazzeschi. Di chi parliamo? Eccoli!

Verissimo 19 Settembre, ecco tutte le anticipazioni e i suoi ospiti: appuntamento imperdibile!

Chi saranno, quindi, gli ospiti di questa seconda puntata di Verissimo? Ebbene: stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che per il suo esordio della Domenica pomeriggio, Silvia Toffanin abbia deciso di regalare un appuntamento indimenticabile del suo programma. E, soprattutto, ricco di ospiti davvero incredibili.

Da quanto si legge, sembrerebbe che l’orario di messa in onda sia leggermente ridotto quest’oggi, Domenica 19 Settembre. Non andrà in onda, infatti, a partire dalle 16, come consueto, bensì a partire dalle 17. Terminerà, però, al solito orario di sempre. Ovvero, 18:45, pochi istanti prima di passare ‘la linea’ a Gerry Scotti e al suo ‘Caduta Libera’. Quello che, però, in molti vi starete chiedendo è: chi saranno i suoi ospiti. Eccoli:

Ilary Blasi: dopo l’incredibile successo de L’isola dei Famosi, la conduttrice romana è ritornata sul piccolo schermo con un varietà davvero incredibile. Stiamo parlando proprio di ‘Star in the Star’;

dopo l’incredibile successo de L’isola dei Famosi, la conduttrice romana è ritornata sul piccolo schermo con un varietà davvero incredibile. Stiamo parlando proprio di ‘Star in the Star’; Orietta Berti: reduce dal successo di ‘Mille’, singolo cantato in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, la cantante si racconterà ampiamente alla padrona di casa;

reduce dal successo di ‘Mille’, singolo cantato in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, la cantante si racconterà ampiamente alla padrona di casa; Marcell Jacobs: dopo la vittoria a Tokyo, il campione azzurro è pronto a svelarvi senza troppi peli sulla lingua. Quali saranno le sue parole?

Noi non vediamo l’ora di assistere a questa puntata imperdibile, voi?