Carolina Stramare ha vinto Miss Italia nel 2019, ma l’avete mai vista senza trucco? Su Instagram, spunta lo scatto ‘acqua e sapone’.

Sembrerebbe che questo sia un periodo particolarmente splendente per Carolina Stramare. Dopo aver cavalcato la cresta dell’onda dopo la vittoria a Miss Italia nel 2019, l’ex reginetta continua ad essere tra volti più amati della televisione italiana. In questo ultimo periodo, ad esempio, è il volto della Serie B. E recentemente, invece, l’abbiamo vista su Canale 5 insieme ad Enrico Papi per la prima puntata di Scherzi a Parte. Ma non è affatto finita qui. Perché è anche su Instagram che Carolina Stramare è una vera e propria star.

Siamo andati a spulciare con attenzione il suo profilo Instagram e siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. Il suo canale social, vi assicuriamo, è ricco di scatti fotografici davvero incredibili. Uno tra tanti, però, ha maggiormente catturato la nostra attenzione. Stiamo parlando esattamente di una foto in cui la splendida Stramare si mostra completamente senza trucco. Il suo viso, quindi, è letteralmente acqua e sapone. Voi, però, siete pronti a vederla? Ci pensiamo immediatamente!

Carolina Stramare senza trucco: lo scatto acqua e sapone, l’avete visto? Che schianto!

È da quando ha vinto Miss Italia nel 2019 che Carolina Stramare ha cavalcato la cresta dell’onda. Amatissima e richiestissima modella, l’ex reginetta d’Italia non soltanto adesso è il volto di punta della Serie B nostrana, ma è anche tra le vere e proprie colonne portante della nuovissima edizione di Scherzi a Parte. Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile, la modella ha saputo costruirsi, in men che non si dica, una carriera davvero impressionante.

Vogliamo parlare, tra l’altro, del suo seguito social? Beh, è davvero incredibile. Su Instagram, la bellissima Stramare è la vera e propria regina. Attivissima sul suo canale, l’ex Miss Italia è solita intrattenere il suo pubblico con degli scatti davvero impressionanti. Questo che vi mostreremo tra pochissimo rientra tra questi a tutti gli effetti. Perché? La risposta è semplicissima: si mostra completamente senza trucco. E, vi assicuriamo, è ancora di più uno schianto. Voi l’avete mai vista? Ci pensiamo immediatamente.

Davvero bellissima, vero? E non siamo i soli a dirlo! Il post in questione ha riscosso un successo davvero incredibile!