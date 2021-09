È riuscita a conquistarsi il podio ad Amici nel 2007, sapete com’è diventata adesso? Dopo 14 anni la cantante si mostra proprio così.

Correva esattamente l’edizione di Amici nel 2007 quando, davvero giovanissima, la cantante faceva il suo ingresso nella famosissima scuola di Maria De Filippi. E da quel momento catturava gli occhi di tutti su di sé. Poco importa se, nel corso della puntata finale del talent, non è stata lei ad ottenere il titolo da vincitrice (quell’anno è stato proprio Marco Carta a trionfare, ndr), perché il successo scaturito è stato davvero incredibile. Dopo la sua esperienza nel talent, infatti, l’ex concorrente ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, ha continuato a coltivare la sua grande passione per la musica, ma è stata la protagonista di tantissimi altri programmi di successo. Come dimenticarla, ad esempio, a Detto Fatto proprio nei mesi scorsi. O, addirittura, come concorrente di Tale e Quale Show. Insomma, di strada ne ha fatta.

Quello che, però, adesso vogliamo chiedervi è: com’è diventata oggi? Nel corso di Amici 7 l’abbiamo vista piuttosto giovane, siete curiosi, però, di sapere com’è adesso a distanza di 14 anni? Ci pensiamo immediatamente!

È arrivata dritta in finale ad Amici nel 2007, oggi è totalmente diversa: sempre bellissima!

È riuscita a guadagnarsi il podio nel corso della finale di Amici nel 2007 ed ha cavalcato l’onda del successo una volta spenti i riflettori del talent. Stiamo parlando proprio di lei: Roberta Bonanno. Entrata a far parte della scuola di Maria De Filippi nel corso della sua settima stagione, la cantante si è dimostrata tra le protagoniste indiscusse.

Com’è diventata, però, oggi? Sono trascorsi esattamente 14 anni dal suo esordio in tv, ma com’è ora? Ci pensiamo noi a mostrarvela. Anche se, vi anticipiamo, è sempre bellissima! Guardare per credere:

Ricordate Roberta con lunghi capelli castani? Bene: dimenticatevela! Come potete vedere adesso l’ex cantante di Amici ha tagliato tutti i suoi capelli. E vi ha dato anche qualche tocco di luce e colore. Per noi è decisamente bellissima. Siete d’accordo con noi?