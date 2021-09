Anticipazioni Domenica In, puntata del 19 settembre: parte col botto la nuova edizione, chi sono gli ospiti presenti.

Manca poco, a breve partirà la nuova edizione di Domenica In, condotto dalla bravissima e bellissima Mara Venier. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la conduttrice, arriva per il suo quarto anno consecutivo, con la tredicesima edizione.

A quanto pare, sembrerebbe che la formula sia sempre la stessa, con le interviste agli ospiti presenti. Un grande spazio sarà dedicato all’intrattenimento, ma non mancherà, come sempre, l’attenzione all’attualità, con interviste e la ripresa di temi importanti. Ma chi saranno gli ospiti della prima puntata? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Domenica In, domenica 19 settembre: parte col botto la prima puntata, chi sono gli ospiti

Domenica In sta per partire, a breve avremo il piacere di seguire la nuova edizione, la tredicesima per l'esattezza. Mara Venier, sarà nuovamente al timone del programma, per il suo quarto anno consecutivo.

Come abbiamo già riportato, la formula è la stessa, con un ampio spazio dedicato all’intrattenimento, con le interviste agli ospiti presenti. Ma l’attenzione verrà posta anche all’attualità, e verranno trattati temi importanti. Ma chi saranno gli ospiti di questa prima puntata della nuova edizione? A quanto pare, sembrerebbe che oggi, domenica 19 settembre, Mara Venier, intervisterà Mahmood, che si esibirà anche insieme al suo coro. Presente Loretta Goggi, per uno spazio dedicato a Raffaella Carrà.

In studio, dovrebbero essere presenti anche Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Aldo Cazzullo, Francesco Gabbani e la moglie di Gianni Nazzaro. Ma dovrebbero intervenire anche Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido e Fortunato Cerlino, per presentare la fiction ‘Fino all’ultimo battito‘. In collegamento, dovrebbero esserci Alessandro Gassmann e poi Vincenzo Mollica. Domenica in inizia proprio con il botto, con una prima puntata sicuramente da non perdere!