Avete mai visto la figlia di Enrico Papi? Ha soltanto 22 anni, ma è davvero bellissima: sul suo canale Instagram è una star, guardate qui!

Siete pronti a questa seconda ed imperdibile puntata di Scherzi a Parte? Noi decisamente si! A distanza di una settimana dal suo tanto atteso esordio in Mediaset, il buon Enrico Papi è pronto ad essere al timone di un nuovo appuntamento col suo divertentissimo programma. Cosa accadrà stasera? Beh, al momento, è ancora tutto da scoprire. Anche se già immaginiamo che ne vedremo sicuramente delle belle. In attesa, però, di poterci fare due risate, siete curiosi di sapere qualche notizia in merito su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Raffaella, bellissima moglie del buon Papi. I due, stando a quanto si apprende dal web,sono sposati da circa 20 anni. E continuano ad essere super innamorati ed affiatati.

Enrico Papi e Raffaella, insieme ai loro due figli, formano una famiglia davvero perfetta. E ce ne danno conferma i ritratti che, spesso e volentieri, la Schifino condivide sul suo canale social ufficiale. A proposito, mai voi avete mai visto la figlia del conduttore? Si chiama Rebecca. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima!

Enrico Papi, avete mai visto sua figlia Rebecca? È bellissima

Dal suo matrimonio con Raffaella Schifino, celebrato nel lontano 1998, sono nati due splendidi figli. La primogenita si chiama Rebecca. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia ben 22 anni. Il secondogenito, invece, si chiama Iacopo. Ed è nato nel 2008.

A proposito di Rebecca, però, voi l’avete mai vista? Come dicevamo, ha ben 22 anni. E, da come abbiamo potuto constatare da Instagram, è davvero bellissima! Purtroppo, non siamo riusciti a carpire tantissime informazioni su di lei. Anche perché, purtroppo, il suo profilo social è privato. Quello che, però, possiamo affermarvi è che la figlia di Enrico Papi è davvero splendida. E, soprattutto, è legatissima ai suoi genitori. Eccoli in uno scatto insieme durante un momento magico insieme a loro.

Uno scatto piuttosto ‘minimal’, non c’è che dire. Ma che, soprattutto, sottolinea quanto il loro legame sia davvero incredibile. Complimenti!