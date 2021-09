Federica Panicucci, i suoi capelli continuano a conquistare tutti: come fa ad averli sempre splendenti, il segreto mai svelato prima.

È una delle conduttrici televisive più amate in assoluto, Federica Panicucci. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo da giovanissima, la simpaticissima livornese ha riscosso un successo assoluto sin dalla sua prima apparizione. Ed ancora adesso, nonostante siano passati anni dal suo debutto, continua ad essere tra i volti più amati della televisione italiana. A catturare l’attenzione del pubblico, oltre che la sua immensa bravura e professionalità, la sua bellezza, ma anche i suoi capelli.

Da anni, Federica Paniccucci si mostra in diretta con lunghi capelli biondi sciolti, talvolta anche raggruppati in un sfiziosissimo chignon o in una lunga coda di cavallo. Ed è solita incantare tutti i suoi telespettatori. Vi siete mai chiesti, però, se abbia un segreto o, addirittura, un trucco? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. In una sua intervista ad OK Salute, datata 2019, la splendida Panicucci ha spiegato il suo ‘segreto’ di bellezza. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Come fa Federica Panicucci ad avere quei capelli così splendenti? Il ‘trucco’ di bellezza

Se da una parte non si può fare a meno di ammirare la sua professionalità, dall’altra non può assolutamente passare inosservata non soltanto la sua bellezza, ma anche la lucentezza che emanano i suoi capelli. Ma come fa? Per caso, Federica Panicucci ha un ‘trucco’ che le rende una chioma così perfetta? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! E a rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata ad Ok Salute.

Stando a quanto si legge, sembrerebbe che Federica Panicucci per i suoi capelli non soltanto si affidi a dei professionisti quando è fuori casa, ma che sia solita anche utilizzare dei prodotti ad hoc per quando, invece, è costretta a curarli da sola. A partire da shampoo e balsamo idratanti fino a termoprotettori, i prodotti che la conduttrice utilizza sui suoi capelli sono davvero diversi. D’altra parte, però, il risultato è davvero pazzesco.

