Gerry Scotti, commozione inevitabile: “Il gesto più importante della mia vita”, da pelle d’oca

Gerry Scotti svela qual è il gesto più importante fatto nella sua vita, parole da pelle d’oca.

Gerry Scotti è un conduttore televisivo amatissimo. Classe 1956, ha iniziato al sua carriera come conduttore radiofonico. Dopo il diploma, si iscrive all’università, facoltà di Giurisprudenza, ma non prende mai la laurea, per soli due esami.

Ma poco dopo, il talento di Gerry sarà ben apprezzato, e comincerà la carriera nel mondo dello spettacolo. Sempre pronto a conquistarci e sorprenderci, l’amatissimo presentatore durante il programma L’Intervista di Maurizio Costanzo, si è aperto, raccontandosi. Qui, ha svelato di un gesto compiuto, uno dei più importanti della sua vita. Ma di cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme!

Gerry Scotti lascia senza parole: “Il gesto più importante della mia vita”

Non possiamo non amare Gerry Scotti, il conduttore è sicuramente tra i più amati e apprezzati dal pubblico. Ha iniziato la carriera lavorando prima in radio per poi approdare nel mondo della televisione.

E’ stato ed è il conduttore di alcuni dei più importanti quiz, come Chi vuol essere milionario, o ricordiamo il suo primissimo quiz, Passaparola e tantissimi altri ancora. Scotti ci ha sempre conquistato con la sua simpatia e spontaneità. Insieme a Maria de Filippi, Rudy Zerbi, e Teo Mammucari, e con la presenza di Sabrina Ferilli, nel ruolo di giudice popolare, è tra i giudici di Tu si que vales, programma iniziato sabato 18 settembre. Il conduttore, durante L’intervista, trasmissione di Maurizio Costanzo, si è confidato e ha raccontato di un gesto compiuto, uno dei più importanti della sua vita. Ma cosa ha esattamente fatto?

Come da lui raccontato, Gerry ha comprato casa ai suoi genitori: “Il gesto più importante che abbia fatto nella mia vita”. Parole bellissime che hanno lasciato il pubblico senza parole, inevitabile la commozione.