Impossibile riconoscerla così: è stato un personaggio amatissimo in Beautiful; sono passati tanti anni.

Un successo internazionale che dura 35 anni. Parliamo di Beautiful, una delle soap opera più longeve di sempre, capace di tenere incollate alla tv milioni di telespettatori. Merito dei continui colpi di scena nella trama, ma anche dell’arrivo di nuovi attori e nuovi intrighi. In tutti questi anni, infatti, ne sono passati di personaggi nella seguitissima serie tv! E alcuni sono rimasti davvero impressi nei ricordi dei telespettatori.

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: Steffy è incinta…ma di chi? Clamoroso colpo di scena

Tra questi c’è il personaggio interpretato dalla bellissima attrice che vi mostriamo in foto. Lei è stata nel cast di Beautiful per tre anni e ha avuto un ruolo davvero centrale. Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

È stato un personaggio amatissimo in Beautiful: avete capito chi è questa meravigliosa attrice?

Avete riconosciuto chi è il personaggio che ha interpretato in Beautiful questa bellissima donna che vi mostriamo in foto? L’interprete si chiama Ashley Lyn Cafagna ed è stata nel cast della soap dal 1998 al 2001. Si, è proprio la bellissima Kimberly Fairchild, figlia dell’ex marito di Sally Spectra e sorellastra di Macy e C.J. La sua storia è rimasta impressa: ricordate la rivalità con Amber Moore per conquistare il cuore di Rick Forrester? La bellissima Kimbery sarà al centro della storica “lotta” tra le due famiglie principali della soap, la Forrester e la Spectra.

Successivamente al capitolo Rick, cercherà anche di sedurre Thorne, per portarlo via a Brooke. La morte ( presunta) di Macy è arrivata proprio dopo un litigio con Brooke, e Kimberly ha cercato vendetta. Con Thorne ci sarà anche un bacio, che la Logan scoprirà sconvolta, ma Forrester non proverà mai sentimenti per Kimberly, che vede come un’amica.

Di lì a poco, Kimberly uscirà di scena lasciando Los Angeles per cambiare vita. Oggi l’attrice e cantante statunitense, di origini italiane, ha 38 anni, è una splendida mamma ed ha vinto diversi concorsi di bellezza. Sareste felici di rivedere il suo personaggio a Beautiful?