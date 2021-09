Marcell Jacobs, chi è Nicole Daza: origini, età, Instagram, figli e qual è il ‘segreto’ della sua bellezza

Marcell Jacobs, chi è la sua fidanzata Nicole Daza? A partire dall’età al segreto della sua bellezza: tutto quello che sappiamo su di lei.

Sarà proprio lui uno degli ospiti imperdibili di questa puntata di Verissimo di oggi, Domenica 19 Settembre. Per la prima volta in assoluto, Silvia Toffanin va in onda col suo programma anche nel pomeriggio dell’ultimo giorno del weekend italiano. E, per inaugurare questa incredibile novità, ha scelto di avere degli ospiti davvero incredibili. A partire da Federica Pellegrini, bandiera del nuoto italiano, fino a Marcell Jacobs, rivelazione dell’Olimpiadi di Tokyo 2020, la puntata di oggi di Verissimo sarà assolutamente imperdibile. A proposito dell’atleta azzurro, sapete chi è la sua compagna? Lei si chiama Nicole Daza. E, da come abbiamo avuto modo di vedere sul suo canale Instagram, è davvero bellissima!

Giovanissima e madre di due figli, nonostante la sua età, Nicole Daza ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? A partire dai suoi anni fino a qual è il ‘segreto’ della sua bellezza, ci penseremo noi a raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Chi è Nicole Daza, la fidanzata di Marcell Jacobs: età, Instagram, lavoro e figli

In attesa di poter ascoltare le rivelazioni di Marcell Jacobs nello studio di Verissimo, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su Nicole Daza?

Stando a quanto si apprende dal web, Nicole è nata in Ecuador, anche se cresciuta a Novi Ligure ed attualmente risiede a Roma, ed ha ben 28 anni. Entrata a far parte della vita del campione azzurro all’incirca 3 anni fa dopo una sera in discoteca, la giovanissima modella ed influencer ha letteralmente stravolto la vita del buon Jacobs. Da come raccontato dalla diretta interessata a Vanity Fair, infatti, i due hanno attraverso tanti momenti nel corso della loro storia d’amore, eppure ne sono sempre usciti insieme e più forti di prima.

Che lavoro faceva prima di incontrare Marcell? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che lavorasse in un outlet. Non volete perdervi alcun aggiornamento su di lei? Seguitela qui: nicole_daza. Non ve ne pentirete!

Qual è il segreto della sua bellezza?

Madre di due figli, giovanissima e bellissima: qual è il segreto della sua bellezza? A raccontare ogni cosa, è stata la diretta interessata a ‘La Gazzetta dello Sport’. È proprio in quest’occasione che la giovanissima sudamericana ha raccontato di allenarsi circa tre volte a settimane, anche se prima di conoscere il bel Marcell non dava molta attenzione allo sport, e di concedersi, anche se saltuariamente, una seduta di pilates. “con il tempo ho imparato quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per sentirsi bene con se stessi”, ha dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’. Ma non è affatto finita qui. Oltre all’allenamento costante, bisogna sempre abbinare una sana e corretta alimentazione. La bella Daza, infatti, ha rivelato di avere un regime alimentare piuttosto corretto. E di prediligere, essendo lei sudamericana, piatti a base di pesce. In particolare, il ‘ceviche’. Ovvero, un piatto a base di tonno cotto con il limone condito con cipolla, coriandolo, cetriolo e pomodorino. Insomma, una prelibatezza. “Lo consiglio a tutti”, ha detto in merito Nicole.

Davvero bellissimi insieme, vero? Auguriamo ad entrambi una vita ricca di serenità!