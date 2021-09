Somiglianza incredibile: suo padre è un noto conduttore, sapete chi? È uno dei personaggi più amati della nostra tv.

Guardate bene il suo sguardo e il suo sorriso contagioso. Notate qualcosa di familiare? Il ragazzo in foto si chiama Gabriele ed è il figlio di uno dei conduttori più famosi e più amati del nostro piccolo schermo. Vive a Londra e, come il suo papà, ha una passione per il mondo dello spettacolo, in particolare per la recitazione.

Gabriele, come il fratello Giacomo, è nato dal matrimonio tra la star della tv e la sua ex moglie: un’unione durata 20 anni. Avete colto la somiglianza e riconosciuto questo bel ragazzo ? Scopriamo chi è il famoso papà del giovane attore.

Somiglianza incredibile: suo padre è un famosissimo conduttore, l’avete riconosciuto?

Vive a Londra ed è un giovane attore. Gabriele è il figlio di un famoso conduttore italiano. lo avete riconosciuto? Si tratta di Ezio Greggio, da anni il volto del tg satirico Striscia la Notizia. Gabriele e Giacomo sono nati dal matrimonio tra il presentatore e Isabel Bengochea. Dopo la separazione, pare che la coppia sia rimasta in ottimi rapporti.

Con i figli Ezio ha un bellissimo rapporto ed è stato proprio lui ha “presentare” al popolo del web il figlio Gabriele, attraverso vari scatti. Il conduttore, infatti, posta spesso foto in compagnia dei suoi figli su Instagram, che ha definito “le sue colonne”. Pioggia di likes per i post “father and sons”, apprezzatissimi dal followers del simpaticissimo conduttore ed attore.

E voi, avevate mai visto il figlio del mitico Ezio? Ricordiamo che, attualmente, Greggio è legato a Romina Pierdomenico , modella e valletta di 28 anni: l’abbiamo vista insieme a lui nell’ultima edizione de La Sai L’Ultima. La notevole differenza di età per loro non ha mai rappresentato un problema: i due sono molto affiatati e fanno coppia fissa da diversi anni.