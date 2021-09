Vite al Limite, Garrett aveva soltanto 20 anni, ma già pesava 275 kg: colpo di scena impensabile, non era mai accaduto prima d’ora.

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite non soltanto abbiamo conosciuto ed apprezzate tantissime storie, ma abbiamo anche assistito a dei colpi di scena davvero incredibile ed impensabile. Quello di cui vi andremo a parlare tra poco, rientra perfettamente tra essi. Ricordate che, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato della storia di Robin McKinley? La donna, ex insegnante costretta a vivere sulla sedie a rotelle a causa del suo peso piuttosto eccessivo, è stata la protagonista indiscussa della settima stagione del programma. Con un peso iniziale di quasi 300 kg, la donna ha attentamente seguito il percorso del dottor Nowzaradan. Ed adesso sembra essere un’altra persona.

Come ricorderete, però, il percorso di Robin non è stato affatto unico. Accanto a lei, infatti, vi era accanto suo nipote. Di appena vent’anni, il giovane Garrett pesava ben 275 kg. Un peso piuttosto considerevole, da come si può chiaramente comprendere. Quello che, però, ha colpito tutti all’epoca è che il giovane Garrett non ha partecipato volontariamente al programma, piuttosto è stato ‘scelto’. Scopriamo cos’è successo.

Garrett a Vite al Limite pesava 275 kg: non l’avreste mai detto, colpo di scena incredibile

Da diversi mesi a questa parte, vi stiamo raccontando le storie di persone che, con grave condizioni di obesità, hanno deciso di partecipare spontaneamente a Vite al Limite. Quella del giovane Garrett, invece, è una storia piuttosto singolare. Il buon Rogers, infatti, non si è presentato autonomamente dinanzi al chirurgo iraniano, ma, accompagnando sua zia Robin, è stato notato dal dottor Nowzaradan. Ed è stato messo letteralmente in salvo da lui. Era poco più che vent’enne, infatti. E il suo peso era piuttosto eccessivo per la sua giovane età. È proprio per questo motivo che, quindi, l’esperto di chirurgia bariatrica ha deciso di aiutarlo.

Il percorso di Garrett a Vite al Limite è stato davvero fenomenale. In men che non si dica, infatti, il giovane ventenne è riuscito a dimagrire ben 100 kg. E a riappropriarsi della sua vita. Ancora oggi, come mostrato dal suo canale Facebook, il buon Rogers sembrerebbe essere ancora in ottima forma. Eccolo qui:

L’avreste mai detto cambiasse in questo modo?