Ha vestito i panni del mitico Willis nella serie ‘Il mio amico Arnold’: rivedere com’è cambiato l’attore dopo ben 36 anni vi lascerà davvero di stucco.

Tra le tantissime serie televisive che hanno reso indimenticabili gli anni ’90, questa, senza alcun dubbio, ne detiene il vero e proprio primato. Stiamo parlando esattamente de ‘Il mio amico Arnold’. Andata in onda per la prima volta nel 1978, la serie televisiva ha raccontato, fino al 1985, le avventure di due giovanissimi ragazzini che, divenuti orfani di madre, sono costretti ad abbandonare la loro città di origini per trasferirsi a Manhattan presso la casa di un ricco signore d’affari.

Dimenticare i due protagonisti indiscussi della serie televisiva, è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio di: Arnold Jackson, interpretato da Gary Coleman, attore scomparso nel 2010. E Willis Jackson, fratello maggiore di Arnold. Per ben 7 anni, quindi, i due fratelli hanno fatto compagnia milioni e milioni di telespettatori con le loro avventure e prodezze. Siete pronti, però, a scoprire qualche cosa in più su loro? Appurato che il buon Gary Coleman è morto nel 2010, cosa sappiamo sul buon Willis? Vi diremo noi ogni cosa. Anche se vi anticipiamo che rivedere oggi, dopo ben 36 anni, l’attore che ha vestito i suoi panni, vi lascerà davvero senza parole.

Ricordate Willis de ‘Il mio amico Arnold’: oggi ha 56 anni, com’è cambiato nel tempo

È stato uno dei protagonisti indiscussi de ‘Il mio amico Arnold’, il buon Todd Bridges. Indossati i panni di Willis Jackson, fratello maggiore di Arnold, l’attore ha saputo conquistare l’attenzione dei suoi telespettatori in un vero e proprio batter baleno. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. A distanza di anni, però, cosa fa? E, soprattutto, com’è cambiato?

Facendo un po’ di ricerche su di lui, abbiamo scoperto che, ad oggi, il buon Bridges abbia ben 56 anni. E che, dopo l’incredibile successo riscontrato con la serie televisiva, ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione. E a cavalcare l’onda del successo. Siete pronti, però, a scoprire com’è cambiato in questi anni? Eccolo:

Sono trascorsi 36 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata de ‘Il mio amico Arnold’, eppure rivedere il ‘suo’ Willis fa un certo effetto. Quanti di voi l’hanno amato?