Correva esattamente il 2019 quando, dopo una stagione incredibile, ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ salutavano il loro pubblico con un finale davvero incredibile. Ne saranno usciti vivi dall’esplosione? Chi lo sa! A partire da questa sera, Lunedì 20 Settembre, però, lo scopriremo! Tra qualche ora, infatti, andrà in onda la prima puntata della terza stagione. E, come svelato anche dal trailer ufficiale della seria, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi, ancora una volta, imperdibile.

Al comando dei casi giunti nel commissariato di Pizzofalcone, ovviamente, ci sarà sempre lui: l’ispettore Giuseppe Lojacono, giunto a Napoli dopo essere stato accusato ad Agrigento di aver passato informazioni alla mafia. A vestire i panni, però, de ‘Il Cinese’ è proprio lui: Alessandro Gassman.

Attore formidabile ed amatissimo, Alessandro Gassman vanta di una carriera impressionante. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di sua moglie Sabrina, ma cosa sappiamo su suo figlio?

Avete mai visto il figlio di di Alessandro Gassman? Si chiama Leo ed l’abbiamo visto in un famoso talent

Al di là dell’aspetto professionale di Alessandro Gassman che è noto a tutti ed è ammirato da tutti, cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Felicemente sposato dal 1998 con Sabrina, l’attore romano è anche papà di Leo, cantautore giovanissimo. Prima di mostrarvi, però, il suo unico figlio, scopriamo qualche cosa in più su sua moglie? Chi è, quindi, la donna che l’attore romano ha sposato ben 23 anni? Anche lei, da quanto si apprende, è un’attrice famosissima. E nella sua immensa carriera ha preso parte a tantissimi film di successo. Uno tra tanti, però, non può non essere menzionato. Stiamo parlando proprio de ‘I Laureati’, storico ed amatissimo film di Leonardo Pieraccioni. È proprio in questo film, infatti, che la splendida Knaflitz ha avuto un ruolo.

I due, come raccontato anche dal diretto interessato a Domenica In, si sono conosciuti nel 1993 a teatro. E, dopo un invito a bere qualcosa, non si sono mai più lasciati. Cinque anni dopo, infatti, è arrivato il matrimonio in Toscana con soltanto 18 persone. Dal loro matrimonio, infine, è nato Leo, giovanissimo cantautore. Ricordate dove l’abbiamo visto?

Correva l’anno 2018 quando Leo ha partecipato ad X-Factor ed ha cavalcato l’onda del successo. Qualche anno dopo, infatti, ha partecipato a Sanremo Giovani. E, nel 2020, ha preso parte alla sezione Nuove Proposte di Sanremo.