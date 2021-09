Amici 2021, chi è Christian: età, nome d’arte e dove l’abbiamo già visto; tutto sul nuovo concorrente del talent show di Maria De Filippi.

Avete seguito la prima puntata di Amici? La classe della nuova edizione si sta formando! I professori stanno formando i propri team, composti da cantanti e ballerini. Per qualcuno il banco è ancora “sospeso” e dovranno convincere gli insegnati nei prossimi giorni, ma c’è chi ha già il posto assicurato nella scuola. Tra questi c’è Christian, ballerino, che è stato scelto da Raimondo Todaro.

La sua esibizione ha convinto il nuovo insegnante di ballo, che non ha esitato a dargli il banco. Ma conosciamolo meglio!

Amici 2021, Christian è uno dei ballerini: cosa sappiamo di lui

Si chiama Christian Stefanelli ed è uno dei nuovi allievi di Amici 21! A dargli il banco Raimondo Todaro, durante la prima puntata del talent show di Maria De Filippi. 18 anni, Christian è originario di Brembo, in provincia di Bergamo. La passione per il ballo inizia sin da bambino, grazia alla madre, ballerina e direttrice di una scuola di danza.

Nel 2020 lo abbiamo visto all’ONE SHOT Live Talent Show, dove ha conquistato il primo premio, ma già in passato ha preso parte a diverse competizioni di successo. Il suo nome d’arte è Turbo Jr ed è proprio così che lo troverete su Instagram. Ecco uno scatto postato sul suo canale ufficiale:

“Quando ballo provo gioia, divertimento, ossigeno. È una cosa senza la quale non potrei vivere”, ha detto di lui nel corso della prima puntata del talent. Nel portafogli porta sempre con sé un albero in argento, portafortuna, e i peli del suo gatto, che purtroppo non c’è più.

Non ci resta che continuare a seguire Amici per conoscere meglio Christian e scoprire chi sono gli allievi che completeranno la classe di quest’anno. E voi, avete già individuato i vostri preferiti?