Da Amici a Ballando con le stelle, arriva l’annuncio ufficiale: che colpo per Milly Carlucci; ecco chi ci sarà tra i concorrenti della trasmissione Rai.

Ci siamo! Dopo il consueto stop estivo, i nostri programmi preferiti sono pronti per tornare in onda. Alcuni di questi sono già partiti, come Uomini e Donne, Tu si que vales, Tale e quale show o Amici. Manca invece ancora qualche settimana per l’inizio di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. E proprio per quanto riguarda il cast della nuova edizione è arrivata una bellissima notizia.

In diretta a Da noi a ruota libera, il programma della domenica condotto da Francesca Fialdini, è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano: l’amatissimo volto di Amici sarà nel cast! Scopriamo tutti i dettagli di questa notizia!

Da Amici a Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci in diretta: splendida notizia

“Non sapete quanto tempo l’ho corteggiata per convincerla a fare Ballando con le stelle. E la notizia incredibile è che mi ha detto di si!”. Con queste parole, Milly Carlucci annuncia ufficialmente che Arisa sarà una ballerina a Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivata durante la puntata di ieri di Da noi a ruota libera, dove in studio c’era proprio la cantante. L’indiscrezione era già nell’aria, ma solo ieri è arrivata la conferma. E non è tutto: Milly ha svelato ad Arisa anche chi sarà il suo compagno di ballo in questa avventura. Si tratta dell’undici volte campione d’Italia Vito Coppola, che è entrato a sorpresa in studio, presentandosi con Arisa.

Una nuova avventura per la cantante, che proprio ieri ha salutato il team di Amici con un messaggio da brividi, postato sui social. Nella scorsa edizione, Arista è stata insegnante di canto nella scuola di Maria De Filippi: ora continuerà a seguire con affetto il programma di Canale 5, come ha sempre fatto. E voi, siete pronti a vederla cimentarsi in jive, rumba e cha cha cha? Appuntamento al 16 ottobre con la prima puntata dello show!