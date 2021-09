Anticipazioni GF Vip di Lunedì 20 Settembre: si inizia ad entrare nel vivo del gioco, chi sarà il nome del primo eliminato?

È Lunedì. È iniziata una nuova settimana lavorativa. E questo, come ben sapete, vuol dire solo un’unica cosa: ci aspetta una nuova puntata del GF Vip. A distanza di una settimana dal suo inizio, Alfonso Signorini, accompagnato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è pronto a regalare al suo affezionatissimo pubblico un appuntamento piuttosto imperdibile.

Il cast, ormai, è giunto al completo. Scaglionati in due appuntamenti serali, i 22 concorrenti scelti per questa edizione si sono riuniti. E, da Venerdì scorso, vivono insieme 24 ore su 24. Insomma, a questo punto è proprio il caso di dirlo: si inizia ad entrare nel vivo del gioco. Cosa succederà, però, questa sera? Appurato che, a partire dalle ore 21:45, su Canale 5, avrà inizio la terza diretta del GF Vip, siete curiosi di sapere cosa accadrà? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, le anticipazioni che abbiamo in merito sono minime. In ogni caso, però, cerchiamo di capire cosa succederà nel corso della diretta del GF Vip di Lunedì 20 Settembre.

GF Vip di Lunedì 20 Settembre, le anticipazioni: chi sarà eliminato?

Cosa succederà, quindi, nel corso di questa puntata del GF Vip di Lunedì 20 Settembre? Purtroppo, come dicevamo precedentemente, le anticipazioni, fino a questo momento, sono piuttosto minime. Una cosa, però, è certa: i Vipponi continueranno a raccontarsi. Venerdì scorso, ad esempio, abbiamo assistito ad un momento e ad un incontro emozionante. Ci stiamo riferendo proprio alla storia di Manuel Bortuzzo e all’abbraccio col suo papà. Stasera a chi toccherà?

Ovviamente, si darà anche ampio spazio ai due nominati di questa sera. Francesca Cipriani e Tommaso Eletti, infatti, sono stati i primi due concorrenti a finire al ballottaggio. Ballottaggio che, molto probabilmente, non sarà ad eliminazione diretta. Supponiamo che, così come l’anno scorso, anche questa volta il meno votato dal pubblico avrà accesso direttamente alla nomination del prossimo Venerdì. Voi avete già in mente un vostro preferito? Se si, fatecelo sapere!

Ovviamente, le sorprese del GF Vip non sono affatto terminate qui. Non ci resta che aspettare e scoprire quali sono le emozioni di questa sera. Noi non vediamo l’ora, voi?