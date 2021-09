È il simpaticissimo Aragona nella serie ‘I Bastardi di Pizzofalcone’, ma cosa sappiamo su di lui? Moglie, età e il dettaglio che hanno notato tutti.

Allacciate le cinture, carissimi lettori e lettrici di Sologossip. A partire da questa sera, Lunedì 20 Settembre, avrà inizio la terza stagione de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’. Non vedete l’ora, vero? Come darvi torto: neanche noi! Cosa succederà nel corso di questi nuovi episodi? E, soprattutto, i poliziotti del commissariato di fronte a quali casi verranno messi? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: da come si può vedere dal trailer, sembrerebbe proprio che questa sarà un stagione imperdibile.

Leggi anche –> I Bastardi di Pizzofalcone, grandissimo ritorno: ricordate com’è finita la seconda stagione?

Per il terzo anno consecutivo, nel cast c’è anche lui: il simpaticissimo Marco Aragona. Giovane agente scelto, il ‘figlio di papà’ continuerà a essere uno dei protagonisti indiscussi dell’amatissima serie televisiva. Cosa sappiamo, però, su di lui? Appurato che i suoi panni sono vestiti da Antonio Folletto, seguitissimo e noto attore, siete pronti a scoprire tutto su di lui?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Chi è Antonio Folletto, interpreta Marco Aragona ne ‘I Bastardi di Pizzofalcone’: età, carriera e vita privata

Cosa combinerà in questa terza stagione de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ il buon Marco Aragona? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Nel frattempo, scopriamo tutto quello che occorre sapere su Antonio Folletto, l’attore che veste i suoi panni.

Leggi anche –> Tosca D’Aquino giovanissima in questa foto: bellezza senza tempo, difficile crederci!

Antonio Folletto è nato a Napoli il 16 Febbraio del 1998. Da sempre appassionato di recitazione e teatro, consegue il diploma presso l’Accademia nazionale di Arte Drammatica. E, dopo un iniziale percorso teatrale, compie il suo debutto sul piccolo schermo nel 20122. È proprio in quest’anno, infatti, che prende parte alla miniserie televisiva ‘Terra ribelle’ ed inizia a cavalcare l’onda del successo. Qualche anno, dopo, infatti, non soltanto lo vediamo sul grande schermo, ma anche nuovamente in tv ne ‘Sotto copertura’ e ‘Limbo’. Nel 2016, infine, prende parte alla seconda stagione di ‘Gomorra’, nel ruolo del giovanissimo boss denominato ‘O principe’. E nel 2017 entra a far parte de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Antonio Folletto è felicemente sposato. E sua moglie non è affatto un volto sconosciuto. Lei si chiama Matilda Lutz, anche lei famosissima ed amatissima attrice. I due sono convolati a nozze. E nel 2018 sono diventati genitori del piccolo Oliver Antonio.

Avete mai notato quel ‘dettaglio’?

Per chi lo segue su Instagram, non ha potuto fare a meno di un particolare dettaglio: al lobo dell’orecchio, Antonio Folletto indossa sempre un orecchino. Sapete perché? Come sottolineato dal diretto interessato in una sua intervista a Il Corriere, sembrerebbe che questo nasconda un significato piuttosto intenso. “Lo tolgo soltanto per esigenze di copione”, ha detto l’attore napoletano. Specificando, inoltre, che questo è un simbolo che richiama l’idolo di suo padre, morto quando lui non era ancora nato. “Era un fan di Maradona, così mia madre mi ha messo l’orecchino del Pibe de Oro quando avevo 9 mesi di vita, per ricordarlo”, ha detto ancora.

Manca davvero pochissimo, eppure l’ansia di scoprire cosa succederà in questa terza stagione de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ aumenta sempre di più. Anche voi la pensate così?