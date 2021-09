Nella serie televisiva ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ interpreta il ruolo di Alex Di Nardo, ma cosa sappiamo su Simona Tabasco? Tutti i dettagli sulla sua vita.

L’attesa è finalmente terminata! A partire da questa sera, Lunedì 20 Settembre, avrà inizio la terza stagione de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’. Cosa succederà? E, soprattutto, dopo lo scoppio dell’autobomba fuori al ristorante di Letizia, ci sarà qualcuno che non sarà riuscito a sopravvivere? Noi ci auguriamo di no! Anche perché, diciamoci la verità, squadra vincente non si cambia affatto. In attesa della prima puntata, scopriamo qualche cosa in più sui suoi personaggi!

Leggi anche –> I Bastardi di Pizzofalcone, grandissimo ritorno: ricordate com’è finita la seconda stagione?

Oltre a Francesco Romano, assistente capo del commissariato, è davvero impossibile non parlare di lei: Alex Di Nardo. Arrivata a Pizzofalcone dopo aver sparato ad un suo collega, la Di Nardo si contraddistinguerà dai suoi colleghi per la sua astuzia e perspicacia.

Ad interpretare questo ruolo, vi è proprio lei: Simona Tabasco. Attrice napoletana, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo davvero giovanissima. Ed oggi è considerata tra le vere e proprie stelle della recitazione. Cosa sappiamo, però, su di lei? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Alex Di Nardo de I Bastardi di Pizzofalcone? Età, genitori, fratello ed esordi

In attesa di poterla rivederla nuovamente nei panni di Alex Di Nardo ne ‘I Bastardi di Pizzofalcone’, scopriamo qualche cosa in più su di lei: Simona Tabasco.

Nata a Napoli il 5 Aprile del 1994, Simona Tabasco capisce sin da piccola di avere un’unica passione: la recitazione. È proprio per questo motivo che, dopo aver preso parte a due cortometraggi al Giffoni Festival, si iscrive al Centro Sperimentale di cinematografia di Roma. E, nel 2013, compie il suo debutto sul piccolo schermo. Aveva poco meno di vent’anni, pensate, quando ha preso parte alla serie tv ‘Fuoriclasse 2’. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. Non soltanto, infatti, arriva anche sul grande schermo, riscuotendo un successo impressionante, ma diventa il volto indiscusso di diverse serie televisive. A partire, quindi, da ‘I bastardi di Pizzofalcone’. Fino a ‘Doc-nelle tue mani’.

Cosa sappiamo sulla sua famiglia? Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che Simona abbia un fratello gemello, di nome Marco, al quale è particolarmente legata. Dei suoi genitori, invece, sappiamo che il suo papà è un grafico pubblicitario. E sua mamma, infine, un’impiegata.

È fidanzata? Ha Instagram?

Per quanto riguarda la sua vita privata, purtroppo, sappiamo davvero poco e niente. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che Simona sia attualmente single. E che lo sia diventata dopo la fine di un’importantissima storia d’amore.

Non volete perdervi alcun aggiornamento su di lei? Seguitela su Instagram. Questo è il suo nickname: @simonatabasco. Vi assicuriamo: non ve ne pentirete!

Cosa ci dite? Seguirete la prima puntata de ‘I bastardi di Pizzofalcone’? Noi assolutamente si!